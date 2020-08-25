Стал известен обновленный состав сборной России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Всего в списке 26 фамилий. Уточняется, что в нем возможны изменения. «Зенит» представлен пятью игроками (Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Артем Дзюба). «Локомотив» — четырьмя (Маринато Гилерме, Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук, Федор Смолов).

Из «Спартака» и «Краснодара» вызвано по три футболиста: Георгий Джикия, Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Сергей Петров, Егор Сорокин, Юрий Газинский. «Динамо» представлено Антоном Шуниным и Николаем Комличенко.

Кроме того, в составе значатся Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Роман Нойштедтер (без клуба), Алексей Ионов («Ростов»), Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев (без клуба) и Евгений Луценко («Арсенал»).