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16:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Стал известен обновленный состав сборной России по футболу

Стал известен обновленный состав сборной России по футболу для участия в матчах Лиги наций. Список игроков доступен на сайте Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Всего в списке 26 фамилий. Уточняется, что в нем возможны изменения. «Зенит» представлен пятью игроками (Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Артем Дзюба). «Локомотив» — четырьмя (Маринато Гилерме, Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук, Федор Смолов).

Из «Спартака» и «Краснодара» вызвано по три футболиста: Георгий Джикия, Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Сергей Петров, Егор Сорокин, Юрий Газинский. «Динамо» представлено Антоном Шуниным и Николаем Комличенко.

Кроме того, в составе значатся Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Роман Нойштедтер (без клуба), Алексей Ионов («Ростов»), Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев (без клуба) и Евгений Луценко («Арсенал»).

Ближайший матч с участием сборной России в рамках Лиги Наций состоится 3 сентября против команды Сербии. Встреча пройдет в Москве, начало — в 21:45 по московскому времени. Второй матч турнира россияне проведут против венгров 6 сентября в Будапеште.

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