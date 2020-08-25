Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:30
Арсенал Т
Химки
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ритеряй
Дерри Сити
22
Футбол. Премьер-лига
18:30
Тамбов
Сочи
01
Футбол. Первый дивизион
26.08
Спартак-2
Краснодар-2
Футбол. Премьер-лига
26.08
Локомотив
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
26.08
Рубин
Уфа
Все события
Фоторепортажи
10Гол новичка Шкурина принес ЦСКА победу
14«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы
18:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Соболев не попал в заявку сборной России из-за конфликта с Дзюбой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему нападающий «Спартака» Александр Соболев не попал в заявку сборной России на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией.

Наверх
Источник: Reuters

«Он заметно прибавил, это правда. Но я скажу честно: у него есть ситуация с Артёмом Дзюбой. Прежде чем что-то показывать вместе, они должны привести эту ситуацию к нулю. Не хочется иметь игроков в сборной, которые себя не так хорошо понимают. Конкуренция — это хорошо. Но Соболев себе позволил в сторону Дзюбы кое-что, значит, у них есть неприязнь. Соболеву нужно закрыть эту тему. С другой стороны, мы и с Артёмом поговорим, ведь он старше. Поговорим с ним, чтобы, возможно, он сделал что-то со своей стороны. Потому что не хочется собирать команду, когда есть такие ситуации», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Читайте также
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Черчесов вызвал «старую гвардию» и не позвал Соболева
Варламов сыграл на ноль и рвется к Кубку Стэнли
«ПСЖ» рассматривает вариант с увольнением Тухеля
Сын Кости Цзю дерется с обидчиком Пакиао. Судьбоносный бой Тима
Защитник «Интернасьонала» Бруно Фукс перешел в ЦСКА
«Манчестер Сити» включился в борьбу за Месси
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь