Соболев не попал в заявку сборной России из-за конфликта с Дзюбой
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему нападающий «Спартака» Александр Соболев не попал в заявку сборной России на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему нападающий «Спартака» Александр Соболев не попал в заявку сборной России на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией.
«Он заметно прибавил, это правда. Но я скажу честно: у него есть ситуация с Артёмом Дзюбой. Прежде чем