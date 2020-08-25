Черчесов вызвал «старую гвардию» и не позвал Соболева. Почему он прав

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Состав на матчи Лиги наций

Для подготовки к этим встречам вызваны 26 футболистов:

вратари Гильерме («Локомотив»), Джанаев («Сочи»), Шунин («Динамо»);.

защитники Джикия («Спартак»), Караваев («Зенит»), Кудряшов («Антальяспор»), Нойштедтер (без клуба), Петров, Сорокин (оба — «Краснодар»), Семенов («Ахмат»), Мариу Фернандес (ЦСКА);.

полузащитники Бакаев, Зобнин (оба — «Спартак»), Газинский («Краснодар»), Головин («Монако» Франция), Жемалетдинов, Ант. Миранчук (оба — «Локомотив»), Жирков, Мостовой, Оздоев (все — «Зенит»), Ионов («Ростов»), Кузяев (без клуба);.

нападающие Дзюба («Зенит»), Комличенко («Динамо»), Луценко («Арсенал»), Смолов («Локомотив»).

Сборная России не собиралась девять с половиной месяцев — с ноября прошлого года, когда проводила заключительные отборочные матчи ЧЕ-2020 с Бельгией и Сан-Марино. Да и их вспоминать не особо хочется: с «красными дьяволами» случилось болезненное поражение, а главная ассоциация от встречи с карликом — конфликт между болельщиками и Артемом Дзюбой, последствия которого тянулись еще долго.

Интересно, кстати, сравнить составы тогда и сейчас, чтобы понять, насколько сильно все изменилось. Так вот, ответ ясен — перемены минимальны.

Костяк команды сформирован, а главный тренер Станислав Черчесов давно дал понять, что не приемлет экспериментов ради экспериментов — каждый вызов и уж тем более каждое появление на поле нужно заслужить.

Даже в этом турбулентном году.

Вратарская бригада не поменялась. Но вопросы есть — и не потому, что кто-то из приглашенных выглядит откровенно плохо, а потому, что здорово выглядят Сафонов и Максименко, особенно голкипер «Краснодара». Впрочем, то, что их не будет в составе, стало понятно еще накануне, когда огласили список вызванных в молодежную сборную. Ей предстоят важные встречи отборочного турнира ЧЕ-2021 с Болгарией и Польшей — двумя основными конкурентами. Команда Михаила Галактионова лидируют в своей группе и имеют неплохие шансы впервые с 2013 года попасть в финальный турнир. Поэтому все сильнейшие сейчас нужны там — не только Сафонов и Максименко, но и, скажем, Обляков с Кучаевым и Дивеевым, которые также могли рассматриваться применительно к главной сборной.

В обороне по сравнению с ноябрем нет Беляева и Чистякова, но оба сейчас травмированы. Очевидно, именно этим объясняется приглашение находящегося сейчас без клуба Нойштедтера — нужен еще один опытный и знакомый с требованиями Черчесова центральный защитник, на случай, если что-то случится с Джикией и Семеновым. Сорокин, не проходящий сейчас в основу «Краснодара» — это, безусловно, ознакомительный вызов. И в этом смысле жаль, что сел на лавку в «Спартаке» Кутепов — людей с нужным паспортом в этом амплуа сейчас мало. Кроме того, обращает на себя внимание конкуренция на правом фланге — Мариу Фернандес, Караваев, Петров.

В средней линии из тех, кто вызывался в ноябре, нет травмированных Баринова и Алексея Миранчука, а также Черышева и Фомина.

Последний девять месяцев назад приезжал в команду еще игроком «Уфы» и за прошедшее время по ощущениям только прибавил, попутно перейдя в «Динамо». Наверное, учитывая травму Баринова, вызов Фомина стал бы логичным, но, в отличие от железнодорожника, вряд ли это кандидат в стартовый состав. В этом смысле присутствие в составе проверенного бойца Кузяева, пусть и находящегося сейчас без клуба, объяснимо. Что касается Черышева, то он сейчас без практики — сезон в Испании закончился в середине июля.

По сравнению с прошлым сбором добавился Газинский, залечивший все болячки — с учетом травмы Баринова это хорошая новость. Могут быть вопросы по не имеющим твердого места в основе «Локомотива» Антону Миранчуку и особенно Жемалетдинову, но, учитывая, что список приглашенных максимально широк (26 человек), акцентировать на этом внимание, на мой взгляд, не стоит.

То, что сборная не закрытый клуб, показывает присутствие в составе Мостового и Луценко.

Понятно, что шансы на то, что оба выйдут на поле, минимальны — Черчесов почти никогда не ставит дебютантов, давая им сначала повариться в коллективе и доказать свою состоятельность. Но, например, за форварда «Арсенала» особенно приятно. Луценко показывает, что прорывы в карьере способны случаться и в 33 года.

Наверняка кто-то хотел бы видеть в числе приглашенных спартаковца Соболева, но, как честно заметил Черчесов, сначала ему нужно решить свои вопросы с Дзюбой — капитаном и лидером сборной. И это логично, поскольку микроклимат — одна из важнейших составляющих успеха этой команды.

Словом, тренер еще раз показал, что термин «костяк» — для него не просто слова. Люди, доказавшие свою важность, будут получать вызовы, как тот же Кузяев.

Да и для экспериментов сейчас все же не лучшее время. После паузы длиной в девять месяцев важно снова вернуть игровые связи и ту самую пресловутую атмосферу, о которой, например, очень комплиментарно отзывался Дзюба. Важно добиться результата с Сербией и Венгрией, чтобы почувствовать самим и дать понять общественности — сборная по-прежнему в порядке. Есть, кстати, и мотивация — подняться выше в рейтинге ФИФА и все же попробовать попасть во вторую корзину при жеребьевке отбора к ЧМ-2022. Напомним, что в Катар напрямую из группы выйдет одна команда и при жеребьевке из третьей корзины, где сейчас сборная России виртуально находится, велик шанс получить двух топ-соперников.