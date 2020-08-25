Черчесов вызвал «старую гвардию» и не позвал Соболева. Почему он прав
Тренерский штаб сборной России назвал состав на матчи Лиги наций с Сербией (3 сентября, Москва) и Венгрией (6 сентября, Будапешт).
Тренерский штаб сборной России назвал состав на матчи Лиги наций с Сербией (3 сентября, Москва) и Венгрией (6 сентября, Будапешт).
Состав на матчи Лиги наций
Для подготовки к этим встречам вызваны 26 футболистов:
вратари Гильерме («Локомотив»), Джанаев («Сочи»), Шунин («Динамо»);.
защитники Джикия («Спартак»), Караваев («Зенит»), Кудряшов («Антальяспор»), Нойштедтер (без клуба), Петров, Сорокин (оба — «Краснодар»), Семенов («Ахмат»), Мариу Фернандес (ЦСКА);.
полузащитники Бакаев, Зобнин (оба — «Спартак»), Газинский («Краснодар»), Головин («Монако» Франция), Жемалетдинов, Ант. Миранчук (оба — «Локомотив»), Жирков, Мостовой, Оздоев (все — «Зенит»), Ионов («Ростов»), Кузяев (без клуба);.
нападающие Дзюба («Зенит»), Комличенко («Динамо»), Луценко («Арсенал»), Смолов («Локомотив»).
Сборная России не собиралась девять с половиной месяцев — с ноября прошлого года, когда проводила заключительные отборочные матчи ЧЕ-2020 с Бельгией и
Интересно, кстати, сравнить составы тогда и сейчас, чтобы понять, насколько сильно все изменилось. Так вот, ответ ясен — перемены минимальны.
Даже в этом турбулентном году.
Вратарская бригада не поменялась. Но вопросы есть — и не потому, что
В обороне по сравнению с ноябрем нет Беляева и Чистякова, но оба сейчас травмированы. Очевидно, именно этим объясняется приглашение находящегося сейчас без клуба Нойштедтера — нужен еще один опытный и знакомый с требованиями Черчесова центральный защитник, на случай, если
Последний девять месяцев назад приезжал в команду еще игроком «Уфы» и за прошедшее время по ощущениям только прибавил, попутно перейдя в «Динамо». Наверное, учитывая травму Баринова, вызов Фомина стал бы логичным, но, в отличие от железнодорожника, вряд ли это кандидат в стартовый состав. В этом смысле присутствие в составе проверенного бойца Кузяева, пусть и находящегося сейчас без клуба, объяснимо. Что касается Черышева, то он сейчас без практики — сезон в Испании закончился в середине июля.
По сравнению с прошлым сбором добавился Газинский, залечивший все болячки — с учетом травмы Баринова это хорошая новость. Могут быть вопросы по не имеющим твердого места в основе «Локомотива» Антону Миранчуку и особенно Жемалетдинову, но, учитывая, что список приглашенных максимально широк (26 человек), акцентировать на этом внимание, на мой взгляд, не стоит.
Понятно, что шансы на то, что оба выйдут на поле, минимальны — Черчесов почти никогда не ставит дебютантов, давая им сначала повариться в коллективе и доказать свою состоятельность. Но, например, за форварда «Арсенала» особенно приятно. Луценко показывает, что прорывы в карьере способны случаться и в 33 года.
Наверняка
Словом, тренер еще раз показал, что термин «костяк» — для него не просто слова. Люди, доказавшие свою важность, будут получать вызовы, как тот же Кузяев.
Да и для экспериментов сейчас все же не лучшее время. После паузы длиной в девять месяцев важно снова вернуть игровые связи и ту самую пресловутую атмосферу, о которой, например, очень комплиментарно отзывался Дзюба. Важно добиться результата с Сербией и Венгрией, чтобы почувствовать самим и дать понять общественности — сборная
Если снова не случится ничего экстраординарного, то время экспериментов может настать весной. Пока же просто приятно, что футбол сборных возвращается.