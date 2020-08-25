Гарри Магуайр исключён из состава сборной Англии на матчи Лиги наций

Магуайр был приговорён греческим судом к 21 месяцу и 10 дням тюрьмы условно. Напомним, футболист был задержан на Миконосе (Греция). Магуайр и его друзья устроили драку с другими англичанами в одном из баров Миконоса. После того как на место происшествия прибыла полиция, компания с участием Магуайра напала на полицейских. В результате футболист и двое его друзей были арестованы и доставлены в полицейский участок.