В сборную вызвали конкурента Дзюбы из Тулы. Но все испортила травма

Источник: ПФК «Арсенал»

Вызов

Во вторник днем сборная России назвала состав на стартовые матчи Лиги наций против Сербии (3 сентября, Москва) и Венгрии (6 сентября, Будапешт). Это первый список Станислава Черчесова в 2020-м, из-за вспышки коронавируса национальная команда не собиралась с ноября прошлого года. Два главных события по выбору нападающих — невызов спартаковца Соболева и приглашение арсенальца Луценко.

Черчесов подробно объяснил свое решение по Соболеву — все дело в его конфликте с капитаном сборной Дзюбой. При этом о 33-летнем дебютанте из Тулы тренер сказал: «Он один из лучших бомбардиров прошлого сезона, убедительно начал нынешний. Нам надо поближе познакомиться с футболистом, понять, на что можем рассчитывать по отношению к нему».

Также Черчесов сразу же раскрыл любопытный момент: «Луценко будет только на первой игре с Сербией — в Будапешт он не полетит. Нет визы — полбеды, ее можно успеть сделать. Но еще и паспорт заканчивается в ноябре, так что нет возможности сделать визу. Мы заранее не знаем, кого будем вызывать, не можем отслеживать эти вопросы. Это вопрос к клубам и самим игрокам — надо следить за документами».

Слова о сборной

«Арсенал» смазал весенне-летнюю часть чемпионата-2019/20 и вместе со «Спартаком» и «Уфой» уступил «Динамо» борьбу за шестое место. После проваленного еврокубкового дебюта туляки остались без шанса вернуться в Лигу Европы. Видимо, поэтому в условиях ограничений из-за коронавируса и короткого межсезонья никто не озаботился оформлением нового загранпаспорта Луценко. Сам он с удовольствием рассказывает об отдыхе на рыбалке на тульской реке — дело было не до дальних поездок.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--708159e4d1af2b0c7eb8" data-vnd="708159e4d1af2b0c7eb8" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=708159e4d1af2b0c7eb8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Разговоры о бомбардире «Арсенала» и сборной возникали, но ранее выглядели скорее теоретическими. Перед домашним матчем 4-го тура РПЛ с «Динамо» в субботу форвард сказал клубной пресс-службе о национальной команде так: «Если будет вызов, я подумал, что мне будет все равно, с кем играть и против кого конкурировать. Я взрослый человек, просто буду надевать щитки, бутсы — и выходить».

В том же интервью форвард также ответил на вопрос о напряженном летнем графике. Актуальная тема с учетом повышенного риска травм в футболе после пандемии. «В 33 года не чувствую нагрузок — за день-два успеваю восстанавливаться. Тут важен психологический момент. Если выигрываешь, то на позитиве все легче переносится. Главное — побеждать», — сказал Луценко. И вместе с Лесовым сделал многое для первой победы «Арсенала» в новом чемпионате — 2:0.

Началась новая неделя — появились повод и новая цитата, теперь — от национальной команды. «Очень рад вызову в сборную. После такого сезона я ждал и надеялся, что на меня обратят внимание. Буду цепляться за шанс, хочу сыграть за команду. Но главное — результат», — такими были слова Луценко в соцсетях сборной.

Травма

Во вторник вечером «Арсенал» сыграл вничью на своем поле с «Химками» в 5-м туре чемпионата — 1:1. Туляки тяжело начали встречу с аутсайдером РПЛ, упустили пару шансов и пропустили в первом тайме, создали немало моментов во второй половине, но остались без победы. А главное — перед перерывом травму получил лидер оружейников.

Луценко ускорился за передачей Лесового — и без контакта с соперником замедлился и сел на газон. Стало ясно — у форварда проблема с задней поверхностью бедра левой ноги. Врачи помогли игроку подняться, он ушел с поля и был заменен.

Как стало известно шефу отдела футбола «СЭ» Вячеславу Короткину, у Луценко — подозрение на повреждение задней поверхности бедра. В среду форварда ждет медобследование. Если диагноз подтвердится, то игрок потратит на восстановление около двух недель — до конца паузы на международные матчи в начале сентября. В таком случае нападающий почти наверняка пропустит сбор национальной команды.

Реакция главного тренера «Арсенала» Сергея Подпалого в послематчевом комментарии — это тревога за дебют футболиста в сборной и игру туляков против «Спартака» в ближайшую субботу.

Естественно, это потеря. Это наш бомбардир и лидер команды. Жалко, что он получил травму. Какой степени тяжести, будет ясно только завтра-послезавтра, когда он пройдет обследование и доктора все посмотрят. Вдвойне обидная травма, потому что он получил вызов в сборную, первый в карьере. К сожалению, все так получилось. Думаю, Женя сильно расстроен этой ситуацией. Впереди — перерыв (на матчи сборных), у него будет возможность подлечиться. Но одну-две игры, полагаю, он пропустит. Сергей Подпалый главный тренер «Арсенала»

Статистика

Луценко проводит в «Арсенале» второй сезон. 33-летний экс-футболист «Торпедо», «Мордовии» и «Динамо» стал одним из лучших бомбардиров РПЛ-2019/20 с 15 голами (все с игры). Нападающий также установил клубный и личный рекорды результативности (раньше у него было 10) и рекорд лиги по числу мячей головой за сезон (9).

Больше голов в прошлом чемпионате забили только форварды «Зенита» Сердар Азмун и Артем Дзюба — по 17. При этом оба исполняли 11-метровые: у иранца — один точный удар с пенальти, у россиянина — 7. И ведь кто-то еще не забыл, что звезда ЧМ-2018 и лучший футболист РПЛ двух последних лет Дзюба зажег после короткой и яркой весны в Туле.

Первый сезон Луценко в «Арсенале» вышел феноменальным. Форвард здорово цеплялся за мячи и демонстрировал высочайшую реализацию моментов (15 голов при xG — 7,62). Причем — не только ударами головой после выверенного выхода на подачи, он немало забил обеими ногами — в том числе после ярких индивидуальных действий.

В этом чемпионате на счету Луценко — один мяч и одна голевая передача в пяти матчах. При этом значение бомбардира для Тулы огромно. И свой вызов в сборную форвард определенно заслужил.