В сборную вызвали конкурента Дзюбы из Тулы. Но все испортила травма
Обидное повреждение, видимо, отменит приезд Евгения Луценко в национальную команду.
Обидное повреждение, видимо, отменит приезд Евгения Луценко в национальную команду.
Во вторник днем сборная России назвала состав на стартовые матчи Лиги наций против Сербии (3 сентября, Москва) и Венгрии (6 сентября, Будапешт). Это первый список Станислава Черчесова в 2020-м,
Черчесов подробно объяснил свое решение по Соболеву — все дело в его конфликте с капитаном сборной Дзюбой. При этом о 33-летнем дебютанте из Тулы тренер сказал: «Он один из лучших бомбардиров прошлого сезона, убедительно начал нынешний. Нам надо поближе познакомиться с футболистом, понять, на что можем рассчитывать по отношению к нему».
Также Черчесов сразу же раскрыл любопытный момент: «Луценко будет только на первой игре с Сербией — в Будапешт он не полетит. Нет визы — полбеды, ее можно успеть сделать. Но еще и паспорт заканчивается в ноябре, так что нет возможности сделать визу. Мы заранее не знаем, кого будем вызывать, не можем отслеживать эти вопросы. Это вопрос к клубам и самим игрокам — надо следить за документами».
«Арсенал» смазал
Разговоры о бомбардире «Арсенала» и сборной возникали, но ранее выглядели скорее теоретическими. Перед домашним матчем 4-го тура РПЛ с «Динамо» в субботу форвард сказал клубной
В том же интервью форвард также ответил на вопрос о напряженном летнем графике. Актуальная тема с учетом повышенного риска травм в футболе после пандемии. «В 33 года не чувствую нагрузок — за
Началась новая неделя — появились повод и новая цитата, теперь — от национальной команды. «Очень рад вызову в сборную. После такого сезона я ждал и надеялся, что на меня обратят внимание. Буду цепляться за шанс, хочу сыграть за команду. Но главное — результат», — такими были слова Луценко в соцсетях сборной.
Во вторник вечером «Арсенал» сыграл вничью на своем поле с «Химками» в 5-м туре чемпионата — 1:1. Туляки тяжело начали встречу с аутсайдером РПЛ, упустили пару шансов и пропустили в первом тайме, создали немало моментов во второй половине, но остались без победы. А главное — перед перерывом травму получил лидер оружейников.
Луценко ускорился за передачей Лесового — и без контакта с соперником замедлился и сел на газон. Стало ясно — у форварда проблема с задней поверхностью бедра левой ноги. Врачи помогли игроку подняться, он ушел с поля и был заменен.
Как стало известно шефу отдела футбола «СЭ» Вячеславу Короткину, у Луценко — подозрение на повреждение задней поверхности бедра. В среду форварда ждет медобследование. Если диагноз подтвердится, то игрок потратит на восстановление около двух недель — до конца паузы на международные матчи в начале сентября. В таком случае нападающий почти наверняка пропустит сбор национальной команды.
Реакция главного тренера «Арсенала» Сергея Подпалого в послематчевом комментарии — это тревога за дебют футболиста в сборной и игру туляков против «Спартака» в ближайшую субботу.
Естественно, это потеря. Это наш бомбардир и лидер команды. Жалко, что он получил травму. Какой степени тяжести, будет ясно только
завтра-послезавтра,когда он пройдет обследование и доктора все посмотрят. Вдвойне обидная травма, потому что он получил вызов в сборную, первый в карьере. К сожалению, все так получилось. Думаю, Женя сильно расстроен этой ситуацией. Впереди — перерыв (на матчи сборных), у него будет возможность подлечиться. Но одну-двеигры, полагаю, он пропустит.
Луценко проводит в «Арсенале» второй сезон. 33-летний
Больше голов в прошлом чемпионате забили только форварды «Зенита» Сердар Азмун и Артем Дзюба — по 17. При этом оба исполняли 11-метровые: у иранца — один точный удар с пенальти, у россиянина — 7. И ведь
Первый сезон Луценко в «Арсенале» вышел феноменальным. Форвард здорово цеплялся за мячи и демонстрировал высочайшую реализацию моментов (15 голов при xG — 7,62). Причем — не только ударами головой после выверенного выхода на подачи, он немало забил обеими ногами — в том числе после ярких индивидуальных действий.
В этом чемпионате на счету Луценко — один мяч и одна голевая передача в пяти матчах. При этом значение бомбардира для Тулы огромно. И свой вызов в сборную форвард определенно заслужил.
Артем Агапов