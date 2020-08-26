Черчесов надеется, что Луценко после выздоровления будет претендовать на вызов в сборную

Источник: AP 2020

26 августа врач «Арсенала» Александр Резепов сообщил ТАСС, что форвард из-за травмы пропустит не меньше трех недель. Луценко травмировался во вторник в домашнем матче пятого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных «Химок» (1:1). За несколько часов до игры он впервые получил приглашение в сборную России, которой в сентябре предстоит провести два матча Лиги наций.

«Я уже переговорил сегодня с Евгением и пожелал скорейшего выздоровления, — сказал Черчесов. — Сожалеем, что так случилось. Благодаря отличной игре за клуб он заслуженно получил вызов. Тренерский штаб планировал познакомиться с ним в условиях работы национальной команды, как мы делаем практически на каждом сборе, приглашая дебютантов».

«Надеемся, что Женя восстановится и будет входить в число кандидатов в октябре и ноябре, — отметил главный тренер сборной России. — Но здесь все будет зависеть от его игры. Кстати, хотел бы пожелать здоровья и остальным травмированным футболистам. Прежде всего Баринову (полузащитник “Локомотива” Дмитрий Баринов получил травму 23 августа в игре против “Спартака” — прим. ТАСС), у которого через несколько дней операция на крестообразной связке».