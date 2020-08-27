Слабое звено Билека. Почему тревожно за сборную Казахстана перед стартом в Лиге наций

Источник: AFP 2020

Билек на днях покинул «Астану». Ему не простили вылет команды из Лиги чемпионов и поражение в чемпионате от «Тобола» (0:2). Хотя поговаривали, что чешский специалист попросту потерял контроль над командой, с чем и связывали эти неутешительные результаты. Неизвестно теперь, как все это отразится на сборной, куда вызваны пять футболистов столичного клуба. Раз уж не справился с клубом, потянет ли первую команду страны?

Не секрет, что казахстанским футболистам необходим более жесткий и требовательный тренер, коим, судя по всему, не является Билек. Это, конечно, не говорит о его квалификации, поскольку европейские специалисты больше полагаются на добросовестность и профессионализм футболистов, у казахстанских же менталитет совсем другой, их нужно всегда подгонять, иначе не будут держать свой уровень. О чем говорить, если на их фоне иногда легионеры регрессируют.

Впрочем, на игры сборной футболисты могут собраться и со своей стороны попытаться сыграть в свою силу. Другое дело, получится ли? Поскольку, например, вратарская линия вызывает опасения. В Бресте Дмитрий Непогодов, можно сказать, провалился, в некоторых моментах не выручил одноклубников, хоть и оборона в целом действовала не лучшим образом. И все идет к тому, что после игр Лиги наций, на которые его наигрывают в клубе, он снова сядет на лавку.

Стас Покатилов не всегда отличается надежностью. До сих пор не покидает ощущение, что он в «Актобе» смотрелся значительно сильнее, чем в «Кайрате». Кроме того, в двух играх нынешнего чемпионата его подменял Данил Устименко. В стартовый состав Покатилов вернулся в матче пятого тура с «Тоболом» (3:1). Не исключено, что это было сделано в интересах сборной.

А вот третий вратарь национальной команды Игорь Щацкий отыграл все пять игр за «Тобол». За плечами имеет необходимый опыт, лучше играет ногами, чем Непогодов. Но ему вряд ли доверят место в старте, так как ранее в отборочных турнирах не играл.

На данный момент вратарская позиция — слабое звено сборной, но будем верить в ребят. Возможно полевым игрокам удастся им помочь, отодвинув игру от своих ворот.

Напомним, что сборная Казахстана стартует в Лиге наций гостевым матчем с Литвой 4 сентября, а уже 7 сентября дома примут Беларусь. Состав команды на эти матчи приведен по этой ссылке. С расписанием игр четвертой группы дивизиона C можно ознакомиться здесь.