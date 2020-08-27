Хорваты Модрич и Ракитич попросили освободить их от участия в ближайших матчах Лиги наций

Источник: AP 2020

Оба футболиста попросили главного тренера Златко Далича освободить их от участия в этих встречах. За сборную также не сыграет защитник Марин Понграчич, пропускающий матчи из-за болезни. Вместо них вызваны Антонио Чолак, Анте Будимир и Миле Шкорич.

Стало известно, что полузащитник ЦСКА Никола Влашич и защитник «Зенита» Деян Ловрен вызваны в сборную Хорватии для участия в матчах Лиги наций с Португалией и Францией.