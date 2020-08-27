Хорваты Модрич и Ракитич попросили освободить их от участия в ближайших матчах Лиги наций
Полузащитник «Реала» Лука Модрич и хавбек «Барселоны» Иван Ракитич не помогут сборной Хорватии в матчах Лиги наций с Португалией и Францией, сообщает
Полузащитник «Реала» Лука Модрич и хавбек «Барселоны» Иван Ракитич не помогут сборной Хорватии в матчах Лиги наций с Португалией и Францией, сообщает
Оба футболиста попросили главного тренера Златко Далича освободить их от участия в этих встречах. За сборную также не сыграет защитник Марин Понграчич, пропускающий матчи
Стало известно, что полузащитник ЦСКА Никола Влашич и защитник «Зенита» Деян Ловрен вызваны в сборную Хорватии для участия в матчах Лиги наций с Португалией и Францией.
Матч с португальцами состоится в Порту 5 сентября. С французами подопечные Златко Далича сыграют в