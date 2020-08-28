Кого Черчесов поставит в ворота сборной? У Гильерме ошибки, но опыт. У Шунина — стабильность
Разбираемся, кто из вызванных в национальную команду голкиперов более достоин выйти в Лиге наций против Сербии и Венгрии.
Разбираемся, кто из вызванных в национальную команду голкиперов более достоин выйти в Лиге наций против Сербии и Венгрии.
Ошибка Гильерме в матче с «Ахматом», когда при счете 0:1 он пытался быстрее ввести мяч в игру, но выбил его на ногу соперника, вновь подняла тему, что сборной необходим другой первый номер. Реакция болельщиков понятна, однако эмоции — последнее, чем обычно руководствуется Станислав Черчесов. Напротив, в публичном пространстве главный тренер национальной команды старается поддержать футболистов, что он и сделал в конце прошлого года, когда Гильерме провел не самый удачный отрезок.
— Он качественно начал сезоне что в клубе, что в национальной команде, и провел весь отборочный турнир на стабильно хорошем уровне, — подчеркнул Черчесов в интервью «СЭ». — За исключением двух матчей с бельгийцами и одного — с шотландцами, семь остальных матчей мы сыграли на ноль, и это говорит в том числе о качестве его действий. Ноябрь, понятно, получился для него не совсем удачным. В плюс это, естественно, не идет, но может случиться с каждым.
Показательна и другая цитата Станислава Саламовича, прозвучавшая, когда его попросили прокомментировать ошибку Гильерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом».
— Ошибка Гильерме? Я это называю недочет, — сказал Черчесов. — А самое главное — не то, что случилось, а как он отреагировал на это, а отреагировал он идеально. Оставшийся отрезок матча он провел на высоком уровне, и никаких вопросов не было.
У Гильерме все это есть, а по международному опыту, который так ценится в национальной команде, конкуренты у натурализованного бразильца отсутствуют. Черчесов не раз говорил, что партнеры доверяют Гильерме, и
Дальше все зависит уже от самого Гильерме. Прежде голкипер справлялся с непростыми отрезками, только проблема в том, что количество его просчетов приближается к критической массе. Вратарь стал реже выручать и чаще получать травмы. Последнее отчасти можно связать с возрастом — в декабре ему исполнится 35 лет. Рассчитывать на него в долгосрочной перспективе — да еще и на фоне прогресса молодежи — рискованно. И если
Давайте исходить из того, что есть. Не строить воздушные замки, вспоминая о вызванных в молодежную сборную краснодарце Сафонове и спартаковце Максименко, а смотреть на ту тройку вратарей, которая станет готовиться к сентябрьским матчам национальной команды. Если оценивать их готовность и текущий уровень игры, отбросив в сторону былые заслуги, самой очевидной кандидатурой выглядит Шунин. В конце концов, именно он защищал ворота России в ее последней на данный момент игре с
Возможно, у Антона не такой большой международный опыт, однако в сборной он далеко не новичок и трудно представить, что в 33 года динамовец вдруг занервничает. Напротив, Шунин отлично начал сезон и в пяти турах четыре раза оставил свои ворота сухими, войдя в десятку лучших по этому показателю за всю историю чемпионатов России (79 матчей). Особенно ценна победная встреча с «Зенитом». Единственная, в которой использующие сейчас более смелую тактику
Оба пропущенных мяча пришлись на неудачу «Динамо» в Туле. При этом один гол «Арсенал» забил с пенальти, а в
— Мне нужно хорошо провести этот сезон и сделать все, чтобы поехать на чемпионат Европы, — говорил Антон в интервью vtbrussia.ru. — Конечно, думаю о сборной и Евро — это моя цель. Но турнир еще нескоро, поэтому сейчас концентрируюсь на задачах «Динамо». А главный тренер сборной потом сам решит, кто на данный момент лучше и готов играть.
Объективно, на данный момент Шунин — самый стабильный из вызванных в сборную вратарей. Но решать, как и говорил динамовец, Черчесову. Пойдет ли тренер на определенный риск перед Лигой наций, выступление в которой может сыграть важную роль в отборе на ЧМ-2022? Вопрос остается открытым как минимум до игры с сербами.
Пожалуй, меньше всех шансов сыграть в предстоящих матчах у Джанаева. Сослан в нынешней вратарской бригаде третий номер, хотя ему, как и Шунину, уже 33 года. За главную команду страны он провел только одну встречу — в октябре 2016 года, когда сборная готовилась к домашнему чемпионату мира и уступила
Возможно, это лучший период в карьере Джанаева, который вместе с «Ростовом» выступал в Лиге чемпионов против «Аякса», «Атлетико» и «Баварии». Потом последовали травмы, сложная ситуация в «Рубине», завершившаяся разрывом контракта, и выход из зоны комфорта — отъезд в скромный польский клуб «Медзь».
— Джанаев появился в последнее время в сборной, потому что он хорошо играл за «Сочи». Когда не играл, его и не было, — говорил весной Черчесов в интервью
— Посмотрите внимательно, сколько его не было — года два, наверное. Но если человек начинает проявлять себя, а другие, наоборот, сдавать позиции, мы внимательно смотрим.
Перед стартом нынешнего сезона бывший одноклубник голкипера по «Сочи» Александр Кокорин назвал спартаковской