Кого Черчесов поставит в ворота сборной? У Гильерме ошибки, но опыт. У Шунина — стабильность

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Еще один тревожный звонок

Ошибка Гильерме в матче с «Ахматом», когда при счете 0:1 он пытался быстрее ввести мяч в игру, но выбил его на ногу соперника, вновь подняла тему, что сборной необходим другой первый номер. Реакция болельщиков понятна, однако эмоции — последнее, чем обычно руководствуется Станислав Черчесов. Напротив, в публичном пространстве главный тренер национальной команды старается поддержать футболистов, что он и сделал в конце прошлого года, когда Гильерме провел не самый удачный отрезок.

— Он качественно начал сезоне что в клубе, что в национальной команде, и провел весь отборочный турнир на стабильно хорошем уровне, — подчеркнул Черчесов в интервью «СЭ». — За исключением двух матчей с бельгийцами и одного — с шотландцами, семь остальных матчей мы сыграли на ноль, и это говорит в том числе о качестве его действий. Ноябрь, понятно, получился для него не совсем удачным. В плюс это, естественно, не идет, но может случиться с каждым.

Показательна и другая цитата Станислава Саламовича, прозвучавшая, когда его попросили прокомментировать ошибку Гильерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом».

— Ошибка Гильерме? Я это называю недочет, — сказал Черчесов. — А самое главное — не то, что случилось, а как он отреагировал на это, а отреагировал он идеально. Оставшийся отрезок матча он провел на высоком уровне, и никаких вопросов не было.

Именно реакцию голкиперов на просчеты и умение, проанализировав, выбросить случившееся из головы тренеры называют одним из самых ценных вратарских качеств.

У Гильерме все это есть, а по международному опыту, который так ценится в национальной команде, конкуренты у натурализованного бразильца отсутствуют. Черчесов не раз говорил, что партнеры доверяют Гильерме, и что-то менять ему не хотелось бы. Поэтому, скорее всего, тренерский штаб обойдется без резких движений.

Дальше все зависит уже от самого Гильерме. Прежде голкипер справлялся с непростыми отрезками, только проблема в том, что количество его просчетов приближается к критической массе. Вратарь стал реже выручать и чаще получать травмы. Последнее отчасти можно связать с возрастом — в декабре ему исполнится 35 лет. Рассчитывать на него в долгосрочной перспективе — да еще и на фоне прогресса молодежи — рискованно. И если что-то менять в преддверии перенесенного на следующее лето Евро-2020, то делать это нужно уже сейчас.

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Четыре «сухаря» в пяти турах

Давайте исходить из того, что есть. Не строить воздушные замки, вспоминая о вызванных в молодежную сборную краснодарце Сафонове и спартаковце Максименко, а смотреть на ту тройку вратарей, которая станет готовиться к сентябрьским матчам национальной команды. Если оценивать их готовность и текущий уровень игры, отбросив в сторону былые заслуги, самой очевидной кандидатурой выглядит Шунин. В конце концов, именно он защищал ворота России в ее последней на данный момент игре с Сан-Марино. Так почему бы ему не начать и этот год сборной?

Возможно, у Антона не такой большой международный опыт, однако в сборной он далеко не новичок и трудно представить, что в 33 года динамовец вдруг занервничает. Напротив, Шунин отлично начал сезон и в пяти турах четыре раза оставил свои ворота сухими, войдя в десятку лучших по этому показателю за всю историю чемпионатов России (79 матчей). Особенно ценна победная встреча с «Зенитом». Единственная, в которой использующие сейчас более смелую тактику бело-голубые сыграли с тремя центральными защитниками. Это не оставило Шунина без работы, и в концовке он выручил команду.

Нельзя сказать, что Антон в этом сезоне выдавал безумно яркие матчи: скорее качественно и уверенно выполнял то, что от него требовалось.

Оба пропущенных мяча пришлись на неудачу «Динамо» в Туле. При этом один гол «Арсенал» забил с пенальти, а в каких-то эпизодах Шунин уберег команду от крупного поражения. Сейчас голкипер идет к цели, которую поставил перед собой.

— Мне нужно хорошо провести этот сезон и сделать все, чтобы поехать на чемпионат Европы, — говорил Антон в интервью vtbrussia.ru. — Конечно, думаю о сборной и Евро — это моя цель. Но турнир еще нескоро, поэтому сейчас концентрируюсь на задачах «Динамо». А главный тренер сборной потом сам решит, кто на данный момент лучше и готов играть.

Объективно, на данный момент Шунин — самый стабильный из вызванных в сборную вратарей. Но решать, как и говорил динамовец, Черчесову. Пойдет ли тренер на определенный риск перед Лигой наций, выступление в которой может сыграть важную роль в отборе на ЧМ-2022? Вопрос остается открытым как минимум до игры с сербами.

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Джанаев пока третий

Пожалуй, меньше всех шансов сыграть в предстоящих матчах у Джанаева. Сослан в нынешней вратарской бригаде третий номер, хотя ему, как и Шунину, уже 33 года. За главную команду страны он провел только одну встречу — в октябре 2016 года, когда сборная готовилась к домашнему чемпионату мира и уступила Коста-Рике (3:4).

Возможно, это лучший период в карьере Джанаева, который вместе с «Ростовом» выступал в Лиге чемпионов против «Аякса», «Атлетико» и «Баварии». Потом последовали травмы, сложная ситуация в «Рубине», завершившаяся разрывом контракта, и выход из зоны комфорта — отъезд в скромный польский клуб «Медзь».

Черчесов тогда дал понять, что следит за Джанаевым, включив его в расширенный список кандидатов в сборную, а после яркого возвращения в РПЛ в прошлом году последовало полноценное приглашение.

— Джанаев появился в последнее время в сборной, потому что он хорошо играл за «Сочи». Когда не играл, его и не было, — говорил весной Черчесов в интервью пресс-службе РФС.

— Посмотрите внимательно, сколько его не было — года два, наверное. Но если человек начинает проявлять себя, а другие, наоборот, сдавать позиции, мы внимательно смотрим.