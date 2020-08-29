Тренер сборной Литвы пожаловался на небогатый выбор игроков перед матчем с Казахстаном в Лиге наций

При оглашении списка кандидатов Урбонасу пришлось признать: по разным причинам выбор игроков на сегодня у него оказался небогат. По семейным обстоятельствам не может приехать лучший футболист прошлого года, голкипер Эрнестас Шеткус, а другого вратаря, Эмилиюса Зубаса, решили не вызывать пока из-за смены клуба и потери игровой практики. Впрочем, последний фактор не помешал позвать в национальную команду ее недавнего лидера Федора Черных, который пока вообще пребывает в свободном плавании. Также не позвали находящегося в аналогичной ситуации Викинтаса Сливку и только недавно вошедшего в тренировочный ритм Арвидаса Новиковаса.

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Рулевой сборной Литвы отметил еще одну большую проблему, связанную с местным чемпионатом, где в сильнейшей А-лиге выступают всего шесть команд, каждая из которых стремится большей частью полагаться на легионеров. При таком положении дел выбор у Урбонаса местных игроков действительно невелик. Разумеется, тренеру понятно желание литовских клубов достойно выглядеть на европейской арене (напомним, три из четырех команд двигаются в Лиге Европы дальше), но, опять же, Урбонас задается вопросом: а может, эстонцы правильнее поступают, сделав полностью ставку на местных игроков и с расчетом на будущее?

Отметим, что матч Литва — Казахстан пройдет в ночь с 4 на 5 сентября в Вильнюсе и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. Через три дня казахстанцы сыграют с Беларусью в Алматы, а литовцы в гостях встретятся с Албанией.