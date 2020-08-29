Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Ренн
Монпелье
Футбол. Премьер-лига
18:00
Спартак
Арсенал Т
Футбол. Премьер-лига
20:00
Химки
Ротор
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Ницца
Футбол. Зарубежный
28.08
Лион
Дижон
41
Футбол. Первый дивизион
30.08
СКА-Хабаровск
Шинник
Все события
Фоторепортажи
26Ошибка Гильерме, Баринов с костылями и два удаления
13«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов
10:15 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер сборной Литвы пожаловался на небогатый выбор игроков перед матчем с Казахстаном в Лиге наций

Главный тренер сборной Литвы по футболу Вальдас Урбонас посетовал на кадровые проблемы перед играми с Казахстаном и Албанией в Лиге наций, сообщает lt.sputniknews.ru.

Наверх

При оглашении списка кандидатов Урбонасу пришлось признать: по разным причинам выбор игроков на сегодня у него оказался небогат. По семейным обстоятельствам не может приехать лучший футболист прошлого года, голкипер Эрнестас Шеткус, а другого вратаря, Эмилиюса Зубаса, решили не вызывать пока из-за смены клуба и потери игровой практики. Впрочем, последний фактор не помешал позвать в национальную команду ее недавнего лидера Федора Черных, который пока вообще пребывает в свободном плавании. Также не позвали находящегося в аналогичной ситуации Викинтаса Сливку и только недавно вошедшего в тренировочный ритм Арвидаса Новиковаса.

Читайте также
Слабое звено Билека. Почему тревожно за сборную Казахстана перед стартом в Лиге наций

Рулевой сборной Литвы отметил еще одну большую проблему, связанную с местным чемпионатом, где в сильнейшей А-лиге выступают всего шесть команд, каждая из которых стремится большей частью полагаться на легионеров. При таком положении дел выбор у Урбонаса местных игроков действительно невелик. Разумеется, тренеру понятно желание литовских клубов достойно выглядеть на европейской арене (напомним, три из четырех команд двигаются в Лиге Европы дальше), но, опять же, Урбонас задается вопросом: а может, эстонцы правильнее поступают, сделав полностью ставку на местных игроков и с расчетом на будущее?

Отметим, что матч Литва — Казахстан пройдет в ночь с 4 на 5 сентября в Вильнюсе и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. Через три дня казахстанцы сыграют с Беларусью в Алматы, а литовцы в гостях встретятся с Албанией.

С составом Литвы на предстоящие игры можно ознакомиться здесь.

Читайте также
"Кайрат" дозаявил в состав футболиста с опытом игры в группе Лиге чемпионов
Матч «Спартака» откроет программу шестого тура чемпионата России
Арбитр не прошел проверку на полиграфе после матча «Спартака»
СМИ: Игрок «Локомотива» перешел в «Аталанту» за 14,5 млн евро
СМИ: Представители «Ювентуса» общались с отцом Месси
Экс-чемпион UFC рассказал о самом унизительном моменте карьеры
РФС отменил красную карточку игроку «Динамо» в матче с «Зенитом»
Россиянин готов к переговорам по новому контракту с «Каролиной»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь