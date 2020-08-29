«Это не Португалия или Украина». Тренер Литвы — о матче с Казахстаном в Лиге наций
Главный тренер сборной Литвы по футболу Вальдас Урбонас поделился своими ожиданиями от предстоящих игр с Казахстаном и Албанией в Лиге наций.
Главный тренер сборной Литвы по футболу Вальдас Урбонас поделился своими ожиданиями от предстоящих игр с Казахстаном и Албанией в Лиге наций.
«Лига наций — официальный турнир УЕФА, и это обязывает нас серьезно готовиться к нему. Конечно, общая ситуация повлияла на состав команды и подбор игроков, но я
Отметим, что матч Литва — Казахстан пройдет в ночь с 4 на 5 сентября в Вильнюсе и начнется в 00:00 по времени
Расписание игр четвертой группы дивизиона C приведено по этой ссылке.