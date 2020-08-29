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11:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Это не Португалия или Украина». Тренер Литвы — о матче с Казахстаном в Лиге наций

Главный тренер сборной Литвы по футболу Вальдас Урбонас поделился своими ожиданиями от предстоящих игр с Казахстаном и Албанией в Лиге наций.

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«Лига наций — официальный турнир УЕФА, и это обязывает нас серьезно готовиться к нему. Конечно, общая ситуация повлияла на состав команды и подбор игроков, но я по-прежнему убежден, что играть за сборную остается целью каждого футболиста. Я думаю, что наша группа в этом сезоне позволяет нам смотреть в будущее с оптимизмом, и я надеюсь, что мы сможем побороться за победы. Казахстан, Албания — хорошие команды, но это не Португалия или Украина. Мы начнем с нуля», — приводит его слова Delfi.lt.

Отметим, что матч Литва — Казахстан пройдет в ночь с 4 на 5 сентября в Вильнюсе и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. Через три дня казахстанцы сыграют с Беларусью в Алматы, а литовцы в гостях встретятся с Албанией.

Расписание игр четвертой группы дивизиона C приведено по этой ссылке.

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