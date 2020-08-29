«Это не Португалия или Украина». Тренер Литвы — о матче с Казахстаном в Лиге наций

«Лига наций — официальный турнир УЕФА, и это обязывает нас серьезно готовиться к нему. Конечно, общая ситуация повлияла на состав команды и подбор игроков, но я по-прежнему убежден, что играть за сборную остается целью каждого футболиста. Я думаю, что наша группа в этом сезоне позволяет нам смотреть в будущее с оптимизмом, и я надеюсь, что мы сможем побороться за победы. Казахстан, Албания — хорошие команды, но это не Португалия или Украина. Мы начнем с нуля», — приводит его слова Delfi.lt.