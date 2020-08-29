Владимир Вайсс вызвал футболистов «Тобола» в сборную на матчи Лиги наций

Последний раз сборные Эстонии и Грузии встречались между собой весной 2018 года в Тбилиси. Товарищеский матч выиграла тогда грузинская команда — 2:0 (2:0). Тот матч запомнился прекрасным проходом и ювелирным по исполнению выстрелом Вако Казаишвили. Нынче его в составе нет, поскольку он выступает в США.