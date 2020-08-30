Шомко пропустит стартовые матчи сборной Казахстана в Лиге наций. У защитника «Астаны» нет травмы

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30-летний футболист был в изначальном списке вызванных игроков. Причина отсутствия Шомко неизвестна. При этом у защитника нет проблем со здоровьем или дисквалификации — сегодня, 30 августа, он должен принять участие в матче с «Таразом».

Нападающий «Астаны» может не сыграть за сборную Казахстана в Лиге наций.

Сборную Казахстана тренирует чех Михал Билек, который с января до 26 августа возглавлял «Астану». Матч с Литвой национальная команда проведет в ночь с 4 на 5 сентября в Вильнюсе, а 7-го сыграет с Беларусью в Алматы.