Шомко пропустит стартовые матчи сборной Казахстана в Лиге наций. У защитника «Астаны» нет травмы
Защитник «Астаны» Дмитрий Шомко пропустит матчи сборной Казахстана в Лиге наций против Литвы и Беларуси, сообщает KazFootball.kz.
Защитник «Астаны» Дмитрий Шомко пропустит матчи сборной Казахстана в Лиге наций против Литвы и Беларуси, сообщает KazFootball.kz.
30-летний футболист был в изначальном списке вызванных игроков. Причина отсутствия Шомко неизвестна. При этом у защитника нет проблем со здоровьем или дисквалификации — сегодня, 30 августа, он должен принять участие в матче с «Таразом».
Нападающий «Астаны» может не сыграть за сборную Казахстана в Лиге наций.
Сборную Казахстана тренирует чех Михал Билек, который с января до 26 августа возглавлял «Астану». Матч с Литвой национальная команда проведет в ночь с 4 на 5 сентября в Вильнюсе, а 7-го сыграет с Беларусью в Алматы.
C 45 матчами Шомко идет восьмым в списке рекордсменов сборной по количеству игр и третьим — среди действующих футболистов. На счету защитника два гола.