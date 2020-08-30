Соболев и Фомин вызваны в расположение сборной России по футболу

Игроки заменят травмированных форварда тульского «Арсенала» Евгения Луценко и полузащитника выступающего в чемпионате Франции «Монако» Александра Головина.

Головин получил повреждение задней поверхности бедра в воскресенье в матче второго тура чемпионата Франции с «Мецем» (1:0). Луценко впервые был вызван в расположение национальной команды, но был травмирован в домашнем матче пятого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных «Химок» (1:1).

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Соболеву 23 года, в текущем сезоне за «Спартак» он провел шесть матчей, забив три гола и отдав две голевые передачи. Изначально Соболев не получил приглашение на ближайшие матчи сборной России из-за конфликта с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. Позднее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сообщил, что конфликт между футболистами улажен.

23-летний Фомин во второй раз в карьере вызван в расположение сборной России, полузащитник не провел за национальную команду ни одного матча. В текущем сезоне Фомин провел за «Динамо» шесть матчей, не сумев отметиться результативными действиями.

Сборная России в Лиге наций 3 и 6 сентября проведет матчи с командами Сербии и Венгрии в Москве на «ВТБ-Арене — Центральном стадионе “Динамо” имени Льва Яшина» и в Будапеште на «Пушкаш-Арене» соответственно.