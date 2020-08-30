Соболев и Фомин вызваны в расположение сборной России по футболу
ТАСС, 30 августа. Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев и полузащитник столичного «Динамо» Даниил Фомин вызваны в расположение сборной России по футболу. Об этом сообщает
ТАСС, 30 августа. Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев и полузащитник столичного «Динамо» Даниил Фомин вызваны в расположение сборной России по футболу. Об этом сообщает
Игроки заменят травмированных форварда тульского «Арсенала» Евгения Луценко и полузащитника выступающего в чемпионате Франции «Монако» Александра Головина.
Головин получил повреждение задней поверхности бедра в воскресенье в матче второго тура чемпионата Франции с «Мецем» (1:0). Луценко впервые был вызван в расположение национальной команды, но был травмирован в домашнем матче пятого тура Тинькофф — Российской
Соболеву 23 года, в текущем сезоне за «Спартак» он провел шесть матчей, забив три гола и отдав две голевые передачи. Изначально Соболев не получил приглашение на ближайшие матчи сборной России
23-летний Фомин во второй раз в карьере вызван в расположение сборной России, полузащитник не провел за национальную команду ни одного матча. В текущем сезоне Фомин провел за «Динамо» шесть матчей, не сумев отметиться результативными действиями.
Начало игр запланировано на 21:45 и 19:00 мск.