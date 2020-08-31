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00:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Будет вам Соболев! Помирился с Дзюбой, забил классный гол и получил-таки вызов в сборную

Станислав Черчесов пригласил нападающего «Спартака» в национальную команду.

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Источник: РИА "Новости"

Теперь можно точно утверждать: конфликт капитана сборной России Артёма Дзюбы и Александра Соболева исчерпан и забыт. Нападающий «Спартака» вызван в сборную России на матчи с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября) в Лиге наций. Соболев вместе с Даниилом Фоминым из «Динамо» компенсируют потери травмированных Евгения Луценко и Александра Головина.

Напомним, Станислав Черчесов объявил состав сборной ещё 25 августа. В заявку попали четыре форварда — Дзюба, Луценко, Николай Комличенко и Фёдор Смолов. Объясняя отсутствие Соболева, главный тренер национальной команды не стал ничего придумывать:

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«Он заметно прибавил, это правда. Но я скажу честно: у него есть ситуация с Артёмом Дзюбой. Прежде чем что-то показывать вместе, они должны привести эту ситуацию к нулю. Не хочется иметь игроков в сборной, которые себя не так хорошо понимают. Конкуренция — это хорошо. Но Соболев себе позволил в сторону Дзюбы кое-что, значит, у них есть неприязнь. Соболеву нужно закрыть эту тему. С другой стороны, мы и с Артёмом поговорим, ведь он старше. Поговорим с ним, чтобы, возможно, он сделал что-то со своей стороны. Потому что не хочется собирать команду, когда есть такие ситуации».

Спартак (Москва)

Напряжение в отношениях двух «сборников» возникло после интервью Соболева, в котором спартаковец сказал, что Дзюба должен был поддержать оказавшегося за решёткой Александра Кокорина. Вдобавок после этого нападающие едва не подрались в кубковом матче «Зенит» — «Спартак». Черчесов понимал, что конфликт может получить продолжение в сборной России, несмотря на разный статус в команде опытного и молодого игроков.

Зенит (Санкт-Петербург)

Соболев услышал Черчесова. Уже по окончании матча с «Ротором», в котором Александр заработал победный пенальти, он сообщил в беседе с корреспондентом «Чемпионата»:

«Расстроился, что не вызывали в сборную. Но это решение главного тренера, которого я полностью поддерживаю. Ни с кем пока не общался. Думаю, в скором времени пообщаемся и со Станиславом Саламовичем, и с Артёмом Дзюбой. Прямого конфликта у нас не может быть. Всё произошло в игре, всё остаётся на поле. После травмы Луценко контактов не было, желаю ему здоровья. Если Черчесов решит вызвать, жду звонка и всегда готов».

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Действительно, разговоры состоялись. Тема была закрыта быстро. В субботу Соболев поделился деталями своей беседы с Дзюбой:

«Мы с ним созвонились. Некорректно будет говорить, какой именно был разговор, но у нас были какие-то недопонимания, мы полностью их решили. Сейчас никаких проблем нет. Стычка в полуфинале Кубка? В первую очередь это дерби двух столиц. Считаю, это нормально в таких матчах, потому что эмоции зашкаливают. Постоянно в таких матчах происходят стычки, ничего в этом такого нет. У Джикии с Оздоевым было то же самое. Если честно, конфликта с Дзюбой никакого не было и нет. В интервью с “КраСавой” я сказал, что что-то было. А то, что произошло на поле, — это не конфликт. С Артёмом мы и не знакомы особо, виделись только в сборной и на футбольных полях, поэтому конфликта в принципе не может быть… Номера Дзюбы у меня не было. Спросил у Джикии, он скинул его номер. Позвонил ему перед матчем с “Ротором”, часа за два. Он не взял трубку. Написал ему, что это Соболев, перезвони, как сможешь. Потом он мне позвонил, я готовился к матчу и не увидел. Написал ему, чтобы позвонил мне после своего матча. Он пожелал мне удачи, и я ему пожелал тоже удачи. После игры списались и договорились созвониться», — рассказал Соболев в видео YouTube-канала Nobel.

Дзюба поступил по-мужски — не стал таить камень за пазухой. Соболев же и в матче с «Арсеналом» доказал, что достоин приглашения в национальную команду, забив классный гол.

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Возможно, два мощных форварда ещё сыграют в паре за сборную России.

Анатолий Романов

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