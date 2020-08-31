Будет вам Соболев! Помирился с Дзюбой, забил классный гол и получил-таки вызов в сборную
Станислав Черчесов пригласил нападающего «Спартака» в национальную команду.
Станислав Черчесов пригласил нападающего «Спартака» в национальную команду.
Теперь можно точно утверждать: конфликт капитана сборной России Артёма Дзюбы и Александра Соболева исчерпан и забыт. Нападающий «Спартака» вызван в сборную России на матчи с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября) в Лиге наций. Соболев вместе с Даниилом Фоминым из «Динамо» компенсируют потери травмированных Евгения Луценко и Александра Головина.
Напомним, Станислав Черчесов объявил состав сборной ещё 25 августа. В заявку попали четыре форварда — Дзюба, Луценко, Николай Комличенко и Фёдор Смолов. Объясняя отсутствие Соболева, главный тренер национальной команды не стал ничего придумывать:
«Он заметно прибавил, это правда. Но я скажу честно: у него есть ситуация с Артёмом Дзюбой. Прежде чем
Напряжение в отношениях двух «сборников» возникло после интервью Соболева, в котором спартаковец сказал, что Дзюба должен был поддержать оказавшегося за решёткой Александра Кокорина. Вдобавок после этого нападающие едва не подрались в кубковом матче «Зенит» — «Спартак». Черчесов понимал, что конфликт может получить продолжение в сборной России, несмотря на разный статус в команде опытного и молодого игроков.
Соболев услышал Черчесова. Уже по окончании матча с «Ротором», в котором Александр заработал победный пенальти, он сообщил в беседе с корреспондентом «Чемпионата»:
«Расстроился, что не вызывали в сборную. Но это решение главного тренера, которого я полностью поддерживаю. Ни с кем пока не общался. Думаю, в скором времени пообщаемся и со Станиславом Саламовичем, и с Артёмом Дзюбой. Прямого конфликта у нас не может быть. Всё произошло в игре, всё остаётся на поле. После травмы Луценко контактов не было, желаю ему здоровья. Если Черчесов решит вызвать, жду звонка и всегда готов».
Действительно, разговоры состоялись. Тема была закрыта быстро. В субботу Соболев поделился деталями своей беседы с Дзюбой:
«Мы с ним созвонились. Некорректно будет говорить, какой именно был разговор, но у нас были
Дзюба поступил
Возможно, два мощных форварда ещё сыграют в паре за сборную России.
Анатолий Романов