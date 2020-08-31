Соболев назвал неожиданным вызов в сборную России

Источник: РИА "Новости"

Соболев в воскресенье получил приглашение на сбор в Новогорске, где сборная России ведет подготовку к матчам Лиги наций против команд Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября).

«Если честно, я уже уехал за город отдыхать: после матча в команде дали несколько выходных. Мне позвонили, сказали, что я вызван. Я сразу собрался и поехал. Было неожиданно, очень рад. Эмоции только положительные», — приводятся слова Соболева в Telegram-канале российской национальной команды.