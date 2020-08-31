С Сербией сыграет почти тот же состав, что с Бельгией: от Гильерме до Дзюбы
Константин Алексеев — о том, кого выпустит Станислав Черчесов в ближайшем матче Лиги наций.
Константин Алексеев — о том, кого выпустит Станислав Черчесов в ближайшем матче Лиги наций.
Всего три дня остается до первого матча сборной России в 2020-м году — 3 cентября в Лиге наций на «ВТБ Арене» встретимся с Сербией. Какой состав выпустит Черчесов?
Давайте прикинем. Для начала вспомним, на кого делалась ставка в предыдущих играх. Это было так давно — почти десять месяцев назад, что перечислим поименно. Россия к ноябрю 2019-го уже обеспечила себе место на Евро-2020, тренерский штаб немного поэкспериментировал, решив сыграть с Бельгией на встречных курсах. По счету получилось не очень (1:4), зато пищу для размышлений получили богатую.
Тогда с первых минут вышли: Гильерме — Мариу Фернандес, Джикия, Семенов, Петров — Оздоев, Зобнин — Ионов, Ал. Миранчук, Жирков — Дзюба.
Самое интересное, что, несмотря на столь длительный перерыв и травмы у сборников, примерно такой же состав я и ожидаю увидеть и теперь.
Понятно, что без перебравшегося в «Аталанту» Миранчука, у которого повреждение. Его место отдал бы Бакаеву. А вот остальные десять позиций могут занять те же футболисты.
Какие варианты есть еще? Гильерме не слишком убедителен в последних турах. Вместо него в теории мог бы появиться Шунин, который играл во втором ноябрьском матче с
Однако главный тренер сборной — сам отличный вратарь в прошлом — крайне неохотно меняет «первого» номера. Это немецкий вариант, где ротация голкиперов происходит очень редко. Психология крайне важна на этой позиции, так что лишний раз на ней стараются футболистов не дергать.
Мариу Фернандес, Джикия — без вопросов. Семенов и Петров тоже выглядят фаворитами, оба играют добротно. Нойштедтер сейчас без клуба, Сорокин в «Краснодаре» не особенно выделяется, у Кудряшова же в Турции межсезонье.
В центре полузащиты (в отличие от левого фланга обороны) всегда хороший выбор. Но отправились на больничный Баринов и Головин, а Кузяев, хотя и в сборной, но сейчас без команды, так что тренерам не разгуляться. То есть, Зобнин и Оздоев фактически на безальтернативной основе. Вернулся в сборную после долгого перерыва Газинский, однако у него и в «Краснодаре» дела идут не лучшим образом. И команда в кризисе, и Юрий не тащит ее — в последних двух матчах недавнего лидера меняли на 46-й и 60-й минутах.
На флангах Жемалетдинов и дебютант Мостовой вряд ли могут всерьез рассчитывать потеснить Ионова и Жиркова. А
В нападении же кредит доверия к Дзюбе так высок, что даже небольшой спад у капитана «Зенита» и сборной России, уверен, не приведет к перестановке. Тем более, что конкуренты не сказать что в огне. Луценко травмировался, Комличенко и Смолов ищут себя прежних.
Остается Соболев, который выглядит хорошо, забивает. Но и он в «Спартаке» может остаться в запасе, как это было против «Локомотива». А в последнем матче с «Арсеналом» хотя и забил шикарный гол, остальное время не выделялся.
Тем не менее, приятно, что история с
И теперь я жду выхода Соболева на замену в матче с Сербией.