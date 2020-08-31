С Сербией сыграет почти тот же состав, что с Бельгией: от Гильерме до Дзюбы

Источник: Спорт-Экспресс

Всего три дня остается до первого матча сборной России в 2020-м году — 3 cентября в Лиге наций на «ВТБ Арене» встретимся с Сербией. Какой состав выпустит Черчесов?

Давайте прикинем. Для начала вспомним, на кого делалась ставка в предыдущих играх. Это было так давно — почти десять месяцев назад, что перечислим поименно. Россия к ноябрю 2019-го уже обеспечила себе место на Евро-2020, тренерский штаб немного поэкспериментировал, решив сыграть с Бельгией на встречных курсах. По счету получилось не очень (1:4), зато пищу для размышлений получили богатую.

Тогда с первых минут вышли: Гильерме — Мариу Фернандес, Джикия, Семенов, Петров — Оздоев, Зобнин — Ионов, Ал. Миранчук, Жирков — Дзюба.

Самое интересное, что, несмотря на столь длительный перерыв и травмы у сборников, примерно такой же состав я и ожидаю увидеть и теперь.

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Понятно, что без перебравшегося в «Аталанту» Миранчука, у которого повреждение. Его место отдал бы Бакаеву. А вот остальные десять позиций могут занять те же футболисты.

Какие варианты есть еще? Гильерме не слишком убедителен в последних турах. Вместо него в теории мог бы появиться Шунин, который играл во втором ноябрьском матче с Сан-Марино (5:0), где Черчесов дал шанс проявить себя ряду ближайших резервистов. У динамовца четыре «сухих» встречи из шести в РПЛ-2020/21, он набрал отличную форму.

Однако главный тренер сборной — сам отличный вратарь в прошлом — крайне неохотно меняет «первого» номера. Это немецкий вариант, где ротация голкиперов происходит очень редко. Психология крайне важна на этой позиции, так что лишний раз на ней стараются футболистов не дергать.

Мариу Фернандес, Джикия — без вопросов. Семенов и Петров тоже выглядят фаворитами, оба играют добротно. Нойштедтер сейчас без клуба, Сорокин в «Краснодаре» не особенно выделяется, у Кудряшова же в Турции межсезонье.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CEe6uf5juIl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-08-29T18:21:25+00:00">29 Авг 2020 в 11:21 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В центре полузащиты (в отличие от левого фланга обороны) всегда хороший выбор. Но отправились на больничный Баринов и Головин, а Кузяев, хотя и в сборной, но сейчас без команды, так что тренерам не разгуляться. То есть, Зобнин и Оздоев фактически на безальтернативной основе. Вернулся в сборную после долгого перерыва Газинский, однако у него и в «Краснодаре» дела идут не лучшим образом. И команда в кризисе, и Юрий не тащит ее — в последних двух матчах недавнего лидера меняли на 46-й и 60-й минутах.

На флангах Жемалетдинов и дебютант Мостовой вряд ли могут всерьез рассчитывать потеснить Ионова и Жиркова. А Миранчук-младший пока не на том уровне, что старший брат. Есть ощущение, что Бакаев выглядит предпочтительнее.

В нападении же кредит доверия к Дзюбе так высок, что даже небольшой спад у капитана «Зенита» и сборной России, уверен, не приведет к перестановке. Тем более, что конкуренты не сказать что в огне. Луценко травмировался, Комличенко и Смолов ищут себя прежних.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CEhmelzDhmr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CEhmelzDhmr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CEhmelzDhmr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-08-30T19:22:13+00:00">30 Авг 2020 в 12:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Остается Соболев, который выглядит хорошо, забивает. Но и он в «Спартаке» может остаться в запасе, как это было против «Локомотива». А в последнем матче с «Арсеналом» хотя и забил шикарный гол, остальное время не выделялся.

Тем не менее, приятно, что история с мини-конфликтом Дзюбы и Соболева разрешилась так быстро. Болельщики поломали на ней много копий, а футболисты разобрались в вопросе ровно так, как должны были. И Черчесов оперативно отреагировал на это, в очередной раз подтвердив с одной стороны непреклонность в каких-то моментах, а с другой — адекватный подход. Нет угрозы для единства коллектива — добро пожаловать.