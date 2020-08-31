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15:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Соболев: Историю о моем конфликте с Дзюбой сильно раздули

Нападающий сборной России и московского «Спартака» Александр Соболев заявил, что историю о его конфликте с партнером по национальной команде Артемом Дзюбой сильно раздули.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соболев изначально не попал в список игроков, вызванных в состав сборной России для подготовки к матчам Лиги наций. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции объяснил невызов игрока «Спартака» тем, что у него есть конфликт с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, и он должен его урегулировать. Позже Черчесов рассказал, что Соболев урегулировал эту ситуацию с Дзюбой. В воскресенье спартаковский нападающий получил вызов в сборную.

«Как говорил Артем, историю сильно раздули. У нас никакого конфликта не было. Мы созвонились, пообщались, по-мужски все обсудили. Никто ни перед кем не должен был извиняться. Вопрос закрыт. Все хорошо», — цитирует Соболева пресс-служба сборной России.

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