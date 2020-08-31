Соболев: Историю о моем конфликте с Дзюбой сильно раздули

Соболев изначально не попал в список игроков, вызванных в состав сборной России для подготовки к матчам Лиги наций. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции объяснил невызов игрока «Спартака» тем, что у него есть конфликт с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, и он должен его урегулировать. Позже Черчесов рассказал, что Соболев урегулировал эту ситуацию с Дзюбой. В воскресенье спартаковский нападающий получил вызов в сборную.