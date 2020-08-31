Соболев: Историю о моем конфликте с Дзюбой сильно раздули
Нападающий сборной России и московского «Спартака» Александр Соболев заявил, что историю о его конфликте с партнером по национальной команде Артемом Дзюбой сильно раздули.
Нападающий сборной России и московского «Спартака» Александр Соболев заявил, что историю о его конфликте с партнером по национальной команде Артемом Дзюбой сильно раздули.
Соболев изначально не попал в список игроков, вызванных в состав сборной России для подготовки к матчам Лиги наций. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на
«Как говорил Артем, историю сильно раздули. У нас никакого конфликта не было. Мы созвонились, пообщались,