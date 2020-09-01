Сборная Казахстана по футболу заменила вратаря на матчи Лиги наций

Три игрока не примут участие в матчах команды против Литвы и Беларуси. Это вратарь Игорь Шацкий, защитник Дмитрий Шомко и нападающий Алексей Щеткин.

Вместо них приглашены голкипер алматинского «Кайрата» Данил Устименко, а также представляющие шымкентский «Ордабасы» защитник Тимур Досмагамбетов и нападающий Сергей Хижниченко.