Сборная Казахстана по футболу заменила вратаря на матчи Лиги наций
В составе сборной Казахстана по футболу произошли изменения в преддверии игр в Лиге наций, сообщает официальный сайт КФФ.
В составе сборной Казахстана по футболу произошли изменения в преддверии игр в Лиге наций, сообщает официальный сайт КФФ.
Три игрока не примут участие в матчах команды против Литвы и Беларуси. Это вратарь Игорь Шацкий, защитник Дмитрий Шомко и нападающий Алексей Щеткин.
Вместо них приглашены голкипер алматинского «Кайрата» Данил Устименко, а также представляющие шымкентский «Ордабасы» защитник Тимур Досмагамбетов и нападающий Сергей Хижниченко.
Ранее названные игроки находились в резервном списке.
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Сборная Казахстана стартует в турнире выездным матчем против Литвы 4 сентября, а уже 7-го числа подопечные Михала Билека дома примут Беларусь.