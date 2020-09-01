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12:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная России готовится к тренировке в полном составе

Сборная России готовится провести очередную тренировку на сборах в Новогорске.

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Как сообщает официальный Twitter национальной команды, сегодня россияне будут заниматься в полном составе.

Сборная России готовится к матчам Лиги наций против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября).

Матч Лиги наций Россия — Сербия пройдет в четверг, 3 сентября, в Москве. Время начала встречи — 21.45.

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