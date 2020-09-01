Футболисты сборной Беларуси начали подготовку к старту в Лиге наций

Учебно-тренировочный сбор футболисты проводят на комплексе полей АБФФ в Веснянке, а 4 сентября на столичном стадионе «Динамо» проведут первый матч группового этапа Лиги наций со сборной Албании (начало в 21.45). На следующий день сборная Беларуси отправится в Алматы, где 7 сентября встретится с командой Казахстана. Расписание остальных встреч белорусской команды в 4-й группе лиги С Лиги наций УЕФА:

По итогам турнира победители четырех групп лиги С выйдут в лигу В. В стартовом сезоне сборная Беларуси заняла первое место в группе 2 лиги D, получив повышение в классе, а также возможность поспорить за выход в финальную часть Евро-2020. В полуфинале 8 октября в Тбилиси белорусские футболисты сыграют со сборной Грузии. Во втором матче полуфинальной стадии футболисты Северной Македонии примут команду Косово. Победители полуфиналов 12 ноября встретятся в решающем поединке за путевку в финальную стадию чемпионата Европы, который в связи с пандемией коронавируса был перенесен на 2021 год.