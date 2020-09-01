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14:13 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты сборной Беларуси начали подготовку к старту в Лиге наций

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси начали подготовку к старту во втором сезоне Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Под руководством главного тренера команды Михаила Мархеля к сентябрьским матчам с командами Албании и Казахстана готовятся 23 футболиста:

вратари — Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район), Сергей Игнатович («Динамо-Брест»);.

защитники — Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Максим Бордачев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Александр Сачивко («Шахтер», Солигорск), Николай Золотов («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Роман Юзепчук («Динамо-Брест»), Алексей Легчилин («Неман», Гродно);.

полузащитники — Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все — БАТЭ, Борисов), Макс Эбонг («Астана», Нур-Султан, Казахстан), Юрий Ковалев («Арсенал», Тула, Россия), Иван Бахар («Динамо-Минск»), Дмитрий Подстрелов, Александр Селява (оба — «Шахтер», Солигорск), Андрей Хачатурян («Торпедо-БелАЗ», Жодино);.

нападающие — Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Локомотив», Москва, Россия).

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Учебно-тренировочный сбор футболисты проводят на комплексе полей АБФФ в Веснянке, а 4 сентября на столичном стадионе «Динамо» проведут первый матч группового этапа Лиги наций со сборной Албании (начало в 21.45). На следующий день сборная Беларуси отправится в Алматы, где 7 сентября встретится с командой Казахстана. Расписание остальных встреч белорусской команды в 4-й группе лиги С Лиги наций УЕФА:

11 октября — Литва — Беларусь, 14 октября — Беларусь — Казахстан, 15 ноября — Беларусь — Литва, 18 ноября — Албания — Беларусь.

По итогам турнира победители четырех групп лиги С выйдут в лигу В. В стартовом сезоне сборная Беларуси заняла первое место в группе 2 лиги D, получив повышение в классе, а также возможность поспорить за выход в финальную часть Евро-2020. В полуфинале 8 октября в Тбилиси белорусские футболисты сыграют со сборной Грузии. Во втором матче полуфинальной стадии футболисты Северной Македонии примут команду Косово. Победители полуфиналов 12 ноября встретятся в решающем поединке за путевку в финальную стадию чемпионата Европы, который в связи с пандемией коронавируса был перенесен на 2021 год.

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