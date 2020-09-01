Футболисты сборной Беларуси начали подготовку к старту в Лиге наций
1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси начали подготовку к старту во втором сезоне Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.
1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси начали подготовку к старту во втором сезоне Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Под руководством главного тренера команды Михаила Мархеля к сентябрьским матчам с командами Албании и Казахстана готовятся 23 футболиста:
вратари — Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район), Сергей Игнатович («Динамо-Брест»);.
защитники — Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Максим Бордачев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Александр Сачивко («Шахтер», Солигорск), Николай Золотов («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Роман Юзепчук («Динамо-Брест»), Алексей Легчилин («Неман», Гродно);.
полузащитники — Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все — БАТЭ, Борисов), Макс Эбонг («Астана»,
нападающие — Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Локомотив», Москва, Россия).
11 октября — Литва — Беларусь, 14 октября — Беларусь — Казахстан, 15 ноября — Беларусь — Литва, 18 ноября — Албания — Беларусь.
По итогам турнира победители четырех групп лиги С выйдут в лигу В. В стартовом сезоне сборная Беларуси заняла первое место в группе 2 лиги D, получив повышение в классе, а также возможность поспорить за выход в финальную часть Евро-2020. В полуфинале 8 октября в Тбилиси белорусские футболисты сыграют со сборной Грузии. Во втором матче полуфинальной стадии футболисты Северной Македонии примут команду Косово. Победители полуфиналов 12 ноября встретятся в решающем поединке за путевку в финальную стадию чемпионата Европы, который в связи с пандемией коронавируса был перенесен на 2021 год.