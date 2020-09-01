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17:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тесты на COVID-19 у игроков сборной России дали отрицательный результат

ЕВРО-2020. Тесты на коронавирусную инфекцию у футболистов сборной России дали отрицательный результат, сообщил главный врач национальной команды Эдуард Безуглов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сборная России на базе в подмосковном Новогорске готовится к сентябрьским матчам Лиги наций против команд Сербии и Венгрии.

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«Мы не первый месяц находимся в такой ситуации, поэтому все алгоритмы были проработаны — никаких вопросов не возникло. Врачи клубов и, самое главное, ребята ответственно отнеслись. Мы готовились к сбору в стандартном режиме. Все тесты вовремя проходят, слава богу, все они отрицательные. Никаких неожиданностей не было», — сказал Безуглов в интервью, опубликованном на канале сборной России в YouTube.

«Все ребята приехали (на сбор) со свежими отрицательными тестами. Вчера было еще одно тестирование, результаты мы уже получили — они тоже отрицательные. Будет еще минимум два тестирования, организованных УЕФА. Их будет брать лаборатория, аккредитованная УЕФА, это будет завтра и перед вылетом в Венгрию 4 сентября. Пока все хорошо, все здоровы, и никаких проблем нет», — добавил Безуглов.

Сборная России примет команду Сербии 3 сентября. Встреча со сборной Венгрии пройдет 6 сентября в Будапеште.

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