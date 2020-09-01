Юран оценил вызов Соболева в сборную России

«Этот нападающий мне нравится. В “Спартаке” он играет на максимуме. Что в старте, что со скамейки. Это хорошее качество, когда футболисту непринципиально, когда вступать в игру. Соболев — злой, наглый. Надеюсь, мы увидим его полноценный дебют в сборной уже скоро», — цитирует Юрана «Советский спорт».