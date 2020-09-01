Юран оценил вызов Соболева в сборную России
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал возможный дебют форварда «Спартака» Александра Соболева в сборной России в матчах Лиги наций.
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал возможный дебют форварда «Спартака» Александра Соболева в сборной России в матчах Лиги наций.
«Этот нападающий мне нравится. В “Спартаке” он играет на максимуме. Что в старте, что со скамейки. Это хорошее качество, когда футболисту непринципиально, когда вступать в игру. Соболев — злой, наглый. Надеюсь, мы увидим его полноценный дебют в сборной уже скоро», — цитирует Юрана «Советский спорт».
При этом специалист отметил, что не верит выход Соболева и Дзюбы в стартовом составе.
«Не вижу смысла сразу ставить двух габаритных форвардов вместе. Такое возможно только в концовке, если счет не будет устраивать. Когда в последние 15 — 20 минут надо усилить давление», — добавил Юран.