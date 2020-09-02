Михал Билек оценил форму футболистов и назвал залог успеха сборной Казахстана в матчах Лиги наций

«Команда выглядит хорошо. Все ребята здоровы. Думаю, что настроение хорошее. Сделаем все возможное, чтобы добиться хорошего результата. Сегодня показал ребятам нарезки из матчей, которые мы сыграли в прошлом году. Они видели, как работали. Они видели, что они сыграли хорошие матчи со сборными Шотландии, России и Бельгии. Я показал им, как хочу, чтобы мы играли. В тех играх ребята сделали очень хорошую работу. Если будем работать, как в прошлом году, я уверен, что результат будет», — сказал Билек.