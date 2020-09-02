Текущие события
Футбол. Лига наций
3.09
Латвия
Андорра
Футбол. Лига наций
3.09
Германия
Испания
Футбол. Лига наций
3.09
Украина
Швейцария
Футбол. Лига наций
3.09
Россия
Сербия
Футбол. Лига наций
3.09
Турция
Венгрия
Футбол. Лига наций
3.09
Болгария
Ирландия
Все события
Фоторепортажи
13Очередная сенсация в ЛЧ: «Лион» выбил «Манчестер Сити»
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
09:29 (мск), источник: Vesti.kz

Михал Билек оценил форму футболистов и назвал залог успеха сборной Казахстана в матчах Лиги наций

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек рассказал о подготовке команды к предстоящим матчам Лиги наций с командами Литвы и Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

«Команда выглядит хорошо. Все ребята здоровы. Думаю, что настроение хорошее. Сделаем все возможное, чтобы добиться хорошего результата. Сегодня показал ребятам нарезки из матчей, которые мы сыграли в прошлом году. Они видели, как работали. Они видели, что они сыграли хорошие матчи со сборными Шотландии, России и Бельгии. Я показал им, как хочу, чтобы мы играли. В тех играх ребята сделали очень хорошую работу. Если будем работать, как в прошлом году, я уверен, что результат будет», — сказал Билек.

Матч Литва — Казахстан пройдет в ночь с 4 на 5 сентября в Вильнюсе и начнется в 00:00 по времени Нур-Султана. Через три дня в Алматы команда Билека сыграет с Беларусью.

Во время загрузки произошла ошибка.
Экс-хоккеист "Барыса" сменил клуб в КХЛ
Ковид доступа: как КХЛ начнет первый посткарантинный сезон
Месси обвинили в «величайшем предательстве в истории футбола»
Лучший русский теннисист стартовал на US Open с легкой победы
Сложный тест для Черчесова: Топ-5 ставок на Лигу наций
Полузащитник «Барселоны»: В команде царит хаос
Бывшего тренера Овечкина не пускают в финал Востока НХЛ
52-летнего бойца ММА нокаутировали за 14 секунд (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь