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10:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

РФС поздравил Станислава Черчесова с днем рождения

РФС и сборная России поздравили главного тренера национальной команды Станислава Черчесова с днем рождения.

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РФС и сборная России поздравили главного тренера национальной команды Станислава Черчесова с днем рождения. Сегодня специалисту исполнилось 57 лет.

«Коллектив Российского футбольного союза, а также национальная сборная России поздравляют Станислава Саламовича с днем рождения! Желаем ему крепкого здоровья, благополучия и успешного выступления команды в ближайших турнирах — Лиге наций УЕФА и Чемпионате Европы!» — говорится в сообщении на сайте РФС.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством россияне дошли до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018.

Завтра, 3 сентября, сборная России под руководством Черчесова сыграет с Сербией Лиге наций. Игра пройдет в Москве, начало — в 21.45.

«СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Россия — Сербия.

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