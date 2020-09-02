Шведские арбитры рассудят матч футболистов Албании и Беларуси в Лиге наций

Встречу сборных Беларуси и Албании будет судить бригада рефери из Швеции. Ее возглавит Кристоффер Карлссон, ассистентами которого станут Даниэль Густафссон и Макс-Робин Вильде, резервный арбитр — Фредрик Клитте.

Матч первого тура четвертой группы лиги С между белорусскими и албанскими футболистами пройдет 4 сентября на поле минского стадиона «Динамо» (начало в 21.45). В другом поединке этого квартета сборная Литвы примет в Вильнюсе команду Казахстана.