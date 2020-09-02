Текущие события
Футбол. Кубок России
18:30
Черноморец Н
Биолог-Новокубанск
40
Футбол. Кубок России
18:00
Калуга
Салют Бл
П 6:7
00
Футбол. Кубок России
18:00
Кубань Холдинг
Динамо Ставрополь
34
Футбол. Кубок России
17:00
Волга Ул
КАМАЗ
20
Футбол. Кубок России
17:00
Коломна
Родина
23
Футбол. Кубок России
16:00
Звезда П
Челябинск
31
Футбол. Кубок России
16:00
Знамя
Сокол
П 6:5
00
Футбол. Кубок России
16:00
Машук-КМВ
Легион Динамо
21
Футбол. Кубок России
13:00
Ленинградец
Олимп-Долгопрудный
21
Футбол. Кубок России
12:30
Зенит Ир
Новосибирск
П 4:3
11
Все события
Фоторепортажи
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
13«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов
21:18 (мск), источник: БЕЛТА

Шведские арбитры рассудят матч футболистов Албании и Беларуси в Лиге наций

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров на стартовые встречи нового сезона Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Встречу сборных Беларуси и Албании будет судить бригада рефери из Швеции. Ее возглавит Кристоффер Карлссон, ассистентами которого станут Даниэль Густафссон и Макс-Робин Вильде, резервный арбитр — Фредрик Клитте.

Матч первого тура четвертой группы лиги С между белорусскими и албанскими футболистами пройдет 4 сентября на поле минского стадиона «Динамо» (начало в 21.45). В другом поединке этого квартета сборная Литвы примет в Вильнюсе команду Казахстана.

 Гороскоп на май 2020
Острова в Китае раздают за мизерную аренду
8 игроков «Челси» заразились коронавирусом, у ПСЖ заболел Неймар
Определились участники группового этапа Кубка России по футболу
Форвард «Спартака» заинтересовал клубы из Испании и Италии
Сложный тест для Черчесова: Топ-5 ставок на Лигу наций
Полузащитник «Аякса» стал игроком «Манчестер Юнайтед»
В Сети появилось первое фото Миранчука в экипировке «Аталанты»
«Ростов» объявил о переходе защитника сборной Белоруссии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь