Мотивация, но не давление. Так возвращается сборная России

Источник: Спорт-Экспресс

Здорово, что футбол сборных возвращается. И хорошо, что именно матчами Лиги наций. Потому что, с одной стороны, пока это не критически важное соревнование. Да, через него можно отобраться на ЧМ-2022, но схема настолько сложна, что лишний раз об этом лучше не задумываться — ни футболистам, ни болельщикам. Понятно, что внутри ЛН есть свои задачи — например, выиграть группу и подняться на уровень выше, чтобы в следующий раз соперничать с Германией, Францией или Испанией. Другой вопрос, насколько это важно в сравнении с другими турнирами сборных?

Футбол Лига наций B 2020/2021 3.09.2020, 21:45 Россия - Сербия -

Так что у России есть право на ошибку во встречах с Сербией и Венгрией. Поражения не станут фатальными.

И это не попытка подстелить соломку. Просто нужно понимать, что команда не собиралась вместе девять месяцев — с ноября прошлого года. Перед игрой с сербами — всего три дня тренировок. Футболисты очевидно устали после крайне плотного августа в РПЛ, когда шесть туров уместились в три недели — это было заметно по последним матчам. А ведь до этого была еще доигровка прошлого сезона — восемь туров за месяц. И еще в данном случае даже не кивнешь на Европу — мол, всем тяжело. Ни один из топ-чемпионатов еще не стартовал.

В общем, предсказывать, как все сложится — занятие неблагодарное. В конце концов, и соперники находятся в том же положении с той лишь разницей, что у них, наоборот, у большинства игроков полтора месяца не было практики.

Футбол Лига наций B 2020/2021 6.09.2020, 19:00 Венгрия - Россия -

С другой стороны, несмотря на все сказанное выше, сборной России есть, за что бороться. Главная задача — попытаться подняться как можно выше в рейтинге ФИФА. Сейчас мы занимаем в нем 38-е место. Улучшить позицию нужно не для того, чтобы потешить чьи-либо амбиции. На основании рейтинга ФИФА пройдет жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2022. И, будь она сейчас, россияне оказались бы в третьей корзине, получив в соперники две сильные сборные — например, Испанию и Швецию. А напрямую в Катар отбирается лишь победитель группы.

Среди европейских команд в рейтинге ФИФА Россия сейчас 23-я. Но шансы войти в топ-20 и, таким образом, оказаться при жеребьевке ЧМ во второй корзине, еще есть. До находящейся на виртуальной 20-й строчке Ирландии всего 16 баллов. Успешное выступление в Лиге наций способно позволить догнать.

Вполне четкая и понятная мотивация. Но без ненужного сейчас излишнего давления. Кажется, едва ли не идеальная ситуация для возвращения. Пусть оно станет максимально успешным.