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12:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Результаты второго тестирования на COVID в сборной России — отрицательные

Все результаты второго тестирования на коронавирус в сборной России по футболу оказались отрицательными, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: Спорт РИА Новости

В четверг сборная России проведет стартовый матч в Лиге наций сезона-2020/21. Соперником команды Станислава Черчесова станет сборная Сербии. Встреча пройдет в Москве и начнется в 21:45 мск.

«По итогам уже второго тестирования на коронавирусную инфекцию, которое прошли члены национальной сборной России согласно требованиям УЕФА, все результаты отрицательные. Команда в полном составе продолжает подготовку к матчу с Сербией», — говорится в сообщении РФС.

Первое тестирование на коронавирус в сборной России прошло 1 сентября. Все результаты были отрицательными.

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