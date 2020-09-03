Результаты второго тестирования на COVID в сборной России — отрицательные

Источник: Спорт РИА Новости

В четверг сборная России проведет стартовый матч в Лиге наций сезона-2020/21. Соперником команды Станислава Черчесова станет сборная Сербии. Встреча пройдет в Москве и начнется в 21:45 мск.

«По итогам уже второго тестирования на коронавирусную инфекцию, которое прошли члены национальной сборной России согласно требованиям УЕФА, все результаты отрицательные. Команда в полном составе продолжает подготовку к матчу с Сербией», — говорится в сообщении РФС.