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14:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

На матче Венгрия — Россия будет работать итальянская бригада арбитров

Матч группового турнира Лиги наций между сборными Венгрии и России доверено обслуживать итальянскому арбитру Маурицио Мариани, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Источник: Спорт-Экспресс

Помощниками Мариани станут соотечественники Альберто Тегони и Даниеле Биндони, четвертый рефери — Даниэле Довери.

Матч Венгрия — Россия состоится в воскресенье, 6 сентября. Начало — в 19.00 (мск).

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