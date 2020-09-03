«Он не знает, что натворил». Скандал перед матчем сборной России: Сербы обиделись на жест Смолова на баннере
Снова политика.
Снова политика.
Уже этим вечером сборная России стартует в Лиге наций — на «ВТБ Арене» команда Черчесова сыграет с Сербией. Но еще до начала турнира сборная попала в неприятную историю. Все
Дело в том, что перед матчем с Сербией этот жест не очень уместен — им же этнические албанцы Джердан Шакири и Гранит Джака провоцировали болельщиков после голов в ворота Сербии на чемпионате мира. Двуглавый черный орел — не только национальный герб Албании, но и интернациональный жест албанских отрядов, участвовавших в этнических чистках сербов во время конфликта на Балканах.
Этим же символом сербов провоцировали в 2014 году на матче Сербии и Албании. Албанские футболисты буквально бежали в подтрибунку под градом мусора бутылок и монет, летевших в них с трибун.
Этот баннер был опубликован еще 4 марта, когда стало известно расписание матчей сборной в Лиге наций. Тогда это не вызвало резонанса. Тем более что в официальных аккаунтах РФС это изображение не всплывало. Журналист Василий Конов пишет, что это кадр из официальной фотосессии ФИФА перед ЧМ-2018. В таком случае никаких претензий к Смолову быть не должно — он вряд ли в 2018 году имел ввиду то, о чем сейчас пишут.
Небойша Пударич: Я все понимаю, но явно не братская Россия с этим жестом должна встречать братскую сборную Сербии, а Федор как всегда без мозгов подходит к своим жестам. Один вопрос — зачем?
Боян Вуйичич:
Милан Тишма: Смолов всегда был идиотом…
Олег Вуйошевич: Этот парень ведет себя как м… к, не его вина, что у него нет мозгов.
Милош Главинич: Пусть спросит своего тренера в «Локомотиве», что этот жест означает.
Олег Броянич: Известно всем что Федя туповат, вопрос в другом — плакатик этот не в личной инсте Федьки появился, а подготовлен людьми, которые профессионально занимаются PR сборной РФ. Т.е. людьми футбольными, которые не могли не знать про скандалы в футбольном мире связанные с этим жестом. Вот у этих д… в надо поинтересоваться что за странный метод рекламы они выбрали. В общем история паскудная, очень жаль, что матч наших братских сборных омрачился таким дурацким скандалом.
Момчило Аршич: Наверное, он и не знает, что натворил. Нашу любовь к вам ничто не испортит. Даже этот неинтеллигентный человечек.
Владелец московского ресторана сербской «Джумбус» Владимир Божич пригласил Смолова в свое заведение.
«Я хочу пригласить Федора Смолова к себе в ресторан. Угостить его и показать, что такое отношение между сербами и русскими. Мне интересно, откуда появился этот жест и эта фотография. Мы воспринимаем Смолова, как своего брата, как и всех русских. Никакой проблемы нет.
На данный момент, президент Сербии Вучич находится в Вашингтоне. Идет большое давление на Сербию, чтобы мы признали Косово. Но, естественно, этого никогда не будет. Беджет Пацолли — самый богатый албанец из Косово. Он был министром иностранных дел Косово. В свое время Беджет занимался реставрацией Кремля. У него очень хорошие связи с Москвой. Я уверен, что
Это связано так же и тем, что Вучич сейчас в Вашингтоне. По сути, это выглядит как нож в спину от дружеского народа. Но эта фотография не должна повлиять на нашу дружбу, не должна нас поссорить. Мой друг говорит, что Смолов показывает русского двухглавого орла. Но насколько я знаю, ни один футболист из России никогда так не показывал русского орла. Это провокация. Я уверен, что это политика, — сказал Божич в интервью Sport24.