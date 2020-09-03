Роналду проходит лечение в связи с инфекцией пальца на ноге

Роналду в среду тренировался в спортзале. 35-летний форвард проходит курс лечения антибиотиками.

Отмечается, что капитан сборной Португалии не сможет помочь своей команде в матчах Лиги наций против хорватов (5 сентября) и шведов (8 сентября).