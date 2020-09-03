Шунин займет место в воротах сборной России по футболу в матче с командой Сербии

Шунину 33 года, голкипер во второй раз выйдет в стартовом составе национальной команды, впервые это произошло 19 ноября 2019 года в заключительном матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы в гостях против команды Сан-Марино (5:0). Матч с сербами станет для Шунина четвертым в карьере за сборную России.