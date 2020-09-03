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20:42 (мск), источник: ТАСС

Шунин займет место в воротах сборной России по футболу в матче с командой Сербии

ТАСС, 3 сентября. Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин займет место в воротах сборной России по футболу в матче первого тура группового этапа Лиги наций против команды Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: Антон Шунин, Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Вячеслав Караваев, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Алексей Ионов, Юрий Жирков, Зелимхан Бакаев и Артем Дзюба.

Состав команды Сербии: Марко Дмитрович, Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Никола Максимович, Филип Костич, Неманья Максимович, Неманья Гудель, Дарко Лазович, Душан Тадич, Сергей Милинкович-Савич, Александар Митрович.

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3.09.2020, 21:45

Россия-Сербия-

Шунину 33 года, голкипер во второй раз выйдет в стартовом составе национальной команды, впервые это произошло 19 ноября 2019 года в заключительном матче группового этапа отборочного турнира к чемпионату Европы в гостях против команды Сан-Марино (5:0). Матч с сербами станет для Шунина четвертым в карьере за сборную России.

Встреча сборных России и Сербии пройдет в четверг на «ВТБ-Арене» в Москве, начало в 21:45 мск.

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