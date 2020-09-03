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3 сентября, источник: ТАСС

Дубль Дзюбы принес сборной России победу над сербами в матче Лиги наций

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу обыграла команду Сербии со счетом 3:1 в матче первого тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве при пустых трибунах.

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Источник: РИА "Новости"

В составе сборной России голы забили Артем Дзюба (48-я минута, с пенальти; 81) и Вячеслав Караваев (69), у команды Сербии отличился Александар Митрович (78). Дзюба забил 26 голов в 43 матчах и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной, лидирует Александр Кержаков (30), по числу голов в официальных играх Дзюба вышел на первое место (23), обогнав Кержакова (22). Караваев забил первый гол за сборную России, футболист провел второй матч в составе национальной команды, во втором тайме главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову была показана желтая карточка. Митрович забил седьмой гол и является лучшим бомбардиром в истории Лиги наций.

Футбол

Лига наций B 2020/2021
3.09.2020, 21:45

Турция0Венгрия1

Сборные России и Сербии выступают в третьей группе лиги B. В параллельном матче группы команда Венгрии в гостях оказалась сильнее сборной Турции со счетом 1:0. Сборная России набрала три очка и занимает первое место в турнирной таблице группы, опережая венгерских футболистов по дополнительным показателям, сербы и турки не набрали очки.

Российская команда ни разу не проигрывала сборной Сербии, команды провели между собой четыре контрольные встречи. Россияне одержали две победы (в 2008 году со счетом 2:1, в 2011 году со счетом 1:0), еще две игры, прошедшие в 2013 и 2016 годах, завершились вничью с одинаковым счетом 1:1. При этом национальная команда семь раз играла со сборной Югославии (две победы, четыре ничьи, одно поражение), а команда СССР из 20 матчей выиграла 13, включая финал первого в истории чемпионата Европы (2:1 доп. вр.).

Лига наций B 2020/2021
6.09.2020, 19:00

Венгрия-Россия-

Сборная России провела первый матч в 2020 году. Ранее из-за пандемии коронавируса были отменены товарищеские встречи национальной команды против сборных Швеции (28 марта), Молдавии (31 марта), Польши (2 июня) и Сербии (6 июня). По этой же причине на 2021 год был перенесен чемпионат Европы, в котором примет участие и сборная России.

В следующем матче сборная России 6 сентября в гостях сыграет с венграми, встреча пройдет в Будапеште и начнется в 19:00 мск. Команда Сербии в этот же день на домашнем поле примет сборную Турции.

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Россия
3:1
Первый тайм: 0:0
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