Дубль Дзюбы принес сборной России победу над сербами в матче Лиги наций

Источник: РИА "Новости"

В составе сборной России голы забили Артем Дзюба (48-я минута, с пенальти; 81) и Вячеслав Караваев (69), у команды Сербии отличился Александар Митрович (78). Дзюба забил 26 голов в 43 матчах и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной, лидирует Александр Кержаков (30), по числу голов в официальных играх Дзюба вышел на первое место (23), обогнав Кержакова (22). Караваев забил первый гол за сборную России, футболист провел второй матч в составе национальной команды, во втором тайме главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову была показана желтая карточка. Митрович забил седьмой гол и является лучшим бомбардиром в истории Лиги наций.

Футбол Лига наций B 2020/2021 3.09.2020, 21:45 Турция 0 Венгрия 1

Сборные России и Сербии выступают в третьей группе лиги B. В параллельном матче группы команда Венгрии в гостях оказалась сильнее сборной Турции со счетом 1:0. Сборная России набрала три очка и занимает первое место в турнирной таблице группы, опережая венгерских футболистов по дополнительным показателям, сербы и турки не набрали очки.

Российская команда ни разу не проигрывала сборной Сербии, команды провели между собой четыре контрольные встречи. Россияне одержали две победы (в 2008 году со счетом 2:1, в 2011 году со счетом 1:0), еще две игры, прошедшие в 2013 и 2016 годах, завершились вничью с одинаковым счетом 1:1. При этом национальная команда семь раз играла со сборной Югославии (две победы, четыре ничьи, одно поражение), а команда СССР из 20 матчей выиграла 13, включая финал первого в истории чемпионата Европы (2:1 доп. вр.).

Лига наций B 2020/2021 6.09.2020, 19:00 Венгрия - Россия -

Сборная России провела первый матч в 2020 году. Ранее из-за пандемии коронавируса были отменены товарищеские встречи национальной команды против сборных Швеции (28 марта), Молдавии (31 марта), Польши (2 июня) и Сербии (6 июня). По этой же причине на 2021 год был перенесен чемпионат Европы, в котором примет участие и сборная России.