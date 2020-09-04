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00:02 (мск), источник: ТАСС

Сборная Германии сыграла вничью с командой Испании в матче Лиги наций

ТАСС, 3 сентября. Сборная Германии по футболу дома сыграла вничью с командой Испании во встрече первого тура группового этапа Лиги Наций. Матч завершился со счетом 1:1.

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Источник: AFP 2020

В составе хозяев мяч забил Тимо Вернер (52-я минута), у гостей отличился Хосе Гайя (90+6). Вернер стал первым немцем с 1994 года, который забивал сборной Испании в официальных матчах. Предыдущим был Юрген Клинсманн, это произошло еще до рождения Вернера.

Сборные Германии и Испании выступают в четвертой группе Лиги А. В другом матче этого квартета команда Украины обыграла сборную Швейцарии со счетом 2:1. Немцы с испанцами делят второе и третье места в группе (по 1 очку). Лидируют украинцы (3), замыкают турнирную таблицу швейцарцы (0).

Лига наций A 2020/2021
3.09.2020, 21:45

Украина2Швейцария1

В матче четвертой группы лиги В сборная Болгарии сыграла вничью с ирландцами (1:1), а команда Уэльса оказалась сильнее сборной Финляндии (1:0). В лиге С прошли два матча третьей группы. Сборная Молдавии сыграла вничью с командой Косова (1:1), а греки разошлись миром со словенцами (0:0).

Лига наций B 2020/2021
3.09.2020, 21:45

Болгария1Ирландия1

Сборная Латвии сыграла вничью с командой «Андорры» (0:0) в матче первой группы лиги D. В другой игре квартета сборная Фарерских островов победила команду Мальты (3:2).

Лига наций D 2020/2021
3.09.2020, 19:00

Латвия0Андорра0

Во втором туре команда Германии в гостях сыграет со сборной Швейцарии. Испанцы в этот же день примут украинцев.

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Германия
1:1
Первый тайм: 0:0
Испания
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