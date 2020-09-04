Артем Дзюба: Мой гол в ворота сербов? Как у Ривалдо и Веретенникова. Ответил всем хейтерам

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— В любом случае важно побеждать, Сербия — очень хорошая команда с очень именитыми футболистами. Непростой матч, непростая атмосфера. Конечно, нам не хватает болельщиков, эмоций. Но спасло то, что 9 месяцев не собирались, гимн свой будоражит.

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— Очень важно побеждать. Во-первых, мы хотим выиграть нашу группу. В этом нет бахвальства, другого смысла нет играть. Во-вторых, есть много причин обыгрывать команды, которые выше нас стоят в рейтинге. В будущем для ЧМ это будет очень важно. Сербы — очень неприятный именитый соперник. Сегодня мы вышли играть не от обороны, мяч хорошо контролировали. Очень важные три очка. Тем более, венгры победили Турцию. Удивительно. Тем интереснее будет следующий матч.

— Забил второй гол левой? Как у Ривалдо, как у Веретенникова. Ответил всем хейтерам, которые говорят, что у меня уже возраст, левой не умею работать. Каждый день отвечаем действиями, а не словами, — сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».

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