Артем Дзюба: Мой гол в ворота сербов? Как у Ривалдо и Веретенникова. Ответил всем хейтерам
Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу над Сербией (3:1) в матче Лиги наций. Капитан команды стал автором дубля во встрече.
Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу над Сербией (3:1) в матче Лиги наций. Капитан команды стал автором дубля во встрече.
— В любом случае важно побеждать, Сербия — очень хорошая команда с очень именитыми футболистами. Непростой матч, непростая атмосфера. Конечно, нам не хватает болельщиков, эмоций. Но спасло то, что 9 месяцев не собирались, гимн свой будоражит.
— Очень важно побеждать.
— Забил второй гол левой? Как у Ривалдо, как у Веретенникова. Ответил всем хейтерам, которые говорят, что у меня уже возраст, левой не умею работать. Каждый день отвечаем действиями, а не словами, — сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».
Следующий матч в рамках Лиги наций коллектив Станислава Черчесова проведет 6 сентября на выезде против Венгрии.