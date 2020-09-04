Черчесов назвал победу над сборной Сербии по футболу сложной, но заслуженной

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В четверг сборная России в Москве обыграла команду Сербии со счетом 3:1 в первом матче группового этапа Лиги наций.

«Важно было победить, тем более после перерыва, когда сборная не играла, все с нетерпением ждали матч, — сказал специалист. — Не было зрителей, но мы прекрасно чувствовали, что находимся дома. Сложная победа, но заслуженная».

Лига наций B 2020/2021 6.09.2020, 19:00 Венгрия - Россия -

«Первые 20−25 минут разбирались, во время матча перестраивали нашу игру, поэтому какие-то вещи нам не до конца удались. В перерыве мы подробно поговорили, показали, кто куда должен двигаться, и стали намного организованнее действовать как в обороне, так и в атаке», — добавил Черчесов.