Черчесов назвал победу над сборной Сербии по футболу сложной, но заслуженной
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Победа над сборной Сербии по футболу в матче группового этапа Лиги наций получилась для команды России сложной, но заслуженной. Такое мнение на
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Победа над сборной Сербии по футболу в матче группового этапа Лиги наций получилась для команды России сложной, но заслуженной. Такое мнение на
В четверг сборная России в Москве обыграла команду Сербии со счетом 3:1 в первом матче группового этапа Лиги наций.
«Важно было победить, тем более после перерыва, когда сборная не играла, все с нетерпением ждали матч, — сказал специалист. — Не было зрителей, но мы прекрасно чувствовали, что находимся дома. Сложная победа, но заслуженная».
«Первые 20−25 минут разбирались, во время матча перестраивали нашу игру, поэтому
Сборные России и Сербии выступают в третьей группе лиги B. В параллельном матче группы команда Венгрии в гостях оказалась сильнее сборной Турции со счетом 1:0. В следующем матче сборная России 6 сентября в гостях сыграет с венграми, встреча пройдет в Будапеште и начнется в 19:00 мск.