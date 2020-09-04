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00:56 (мск), источник: ТАСС

Черчесов назвал победу над сборной Сербии по футболу сложной, но заслуженной

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Победа над сборной Сербии по футболу в матче группового этапа Лиги наций получилась для команды России сложной, но заслуженной. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

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В четверг сборная России в Москве обыграла команду Сербии со счетом 3:1 в первом матче группового этапа Лиги наций.

«Важно было победить, тем более после перерыва, когда сборная не играла, все с нетерпением ждали матч, — сказал специалист. — Не было зрителей, но мы прекрасно чувствовали, что находимся дома. Сложная победа, но заслуженная».

Лига наций B 2020/2021
6.09.2020, 19:00

Венгрия-Россия-

«Первые 20−25 минут разбирались, во время матча перестраивали нашу игру, поэтому какие-то вещи нам не до конца удались. В перерыве мы подробно поговорили, показали, кто куда должен двигаться, и стали намного организованнее действовать как в обороне, так и в атаке», — добавил Черчесов.

Сборные России и Сербии выступают в третьей группе лиги B. В параллельном матче группы команда Венгрии в гостях оказалась сильнее сборной Турции со счетом 1:0. В следующем матче сборная России 6 сентября в гостях сыграет с венграми, встреча пройдет в Будапеште и начнется в 19:00 мск.

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Россия
3:1
Первый тайм: 0:0
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