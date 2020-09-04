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18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
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00:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черчесов удивляет. И выигрывает!

Сборная России добилась уверенной победы над Сербией (3:1) в своем первом матче за девять месяцев.

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Станислава Черчесова некоторые упрекают в консерватизме, хотя до Дика Адвоката в этом плане ему еще далеко. Впрочем, и сам главный тренер сборной России регулярно подчеркивает, что вызов в национальную команду и уж тем более право выйти на поле нужно заслужить, и почти всегда предпочитает сначала посмотреть на игрока в рабочем процессе. После того, как был оглашен список приглашенных на матчи с Сербией и Венгрией многие говорили про фигуры тех же Нойштедтера и Кузяева. Сам Черчесов на пресс-конференции перед игрой свои решения объяснил, сказав, что в нынешних условиях намеренно оперся на «старую гвардию». Однако стартовый состав на некоторых позициях удивил.

Появление в основе Шунина и Бакаева до определенной степени стало сюрпризом. Все же основным вратарем сборной в отборе к ЧЕ-2020 был Гильерме, и Черчесов доверял русскому бразильцу и защищал его даже после очевидных ошибок — как в клубе, так и в национальной команде. Одно дело доверить место Шунину во встрече с Сан-Марино, и другое — с Сербией. Однако вопросов к голкиперу «Динамо» нет — отыграл классно.

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В пользу Бакаева оказались травмы Головина и Алексея Миранчука. Будь они здоровы, то обязательно вышли бы в тройке атакующих хавбеков. Но показательно, что Черчесов сделал выбор в пользу спартаковца, а не, скажем, Антона Миранчука. У последнего, правда, сейчас не так много практики в «Локомотиве», но и Бакаев в этом сезоне не тот, что прошлой осенью.

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Тогда он заблистал в «Спартаке» на позиции «десятки», получил приглашение в сборную, но Черчесов четко дал понять, что в центре полузащиты Зелимхана пока не видит. Сейчас же, когда Бакаев далек от лучшей формы и не выделяется даже в клубе, доверил ему не только десятый номер в буквальном смысле, но и позицию, которую принято обозначать этой цифрой.

И не прогадал. Именно спартаковец заработал в начале второго тайма пенальти, с которого Дзюба забил первый гол в матче. Хотя после первого тайма Зелимхан выглядел главным кандидатом на замену — сделал несколько обидных потерь, допустил обрез, после которого сербы провели опасную атаку, да еще и запорол вернейший момент, не попав в ворота с нескольких метров. А, главное, горя желанием проявить себя и сделать все как можно лучше, после каждой оплошности накручивал себя, что приводило к новым ошибкам и запускало цепную реакцию.

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И теперь очень интересно, что будет дальше. Не только через три дня против Венгрии в Будапеште, но и через месяц, когда национальная команда соберется в следующий раз и поправятся Головин и Алексей Миранчук.

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С Сербией же все получилось так, как и можно было ожидать: рваный темп, ошибки и не так много опасных моментов с обеих сторон. Это логично — все же первый матч за девять месяцев, три дня на подготовку. Плюс почти у всех сербов сезон еще не начался, у россиян же был ударный график с шестью турами за три недели. В таких условиях трудно показать что-то сверхъестественное.

Здорово, что наши своими шансами воспользовались лучше, наказав соперника за ошибки и реализовав преимущество в физической готовности — к счастью, усталость из-за плотного расписания не сказалась.

Порадоваться можно не только за команду в целом, и не только за Бакаева в частности, но и за Караваева. Защитник «Зенита», вышедший на левом фланге (в клубе он играет справа), забил гол-красавец, который к тому же стал победным. Учитывая, что эта позиция в сборной не так крепка, Караваев имеет все шансы застолбить за собой это место.

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Кроме того, приятно и за Дзюбу. Форвард «Зенита» не забивал почти месяц — с матча первого тура РПЛ с «Ротором». Дошло до того, что Сергей Семак стал заменять его по тактическим соображениям. Но в сборной у Дзюбы снова все пошло. Сделав дубль, он довел число своих голов за национальную команду до 26, догнав Владимира Бесчастных.

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В общем, можно, конечно, придираться, но возвращение сборной удалось. И в целом, и с точки зрения отдельных исполнителей. И это — главное.

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Россия
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