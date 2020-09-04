«У меня интересовались вашей командой». Экс-игрок клубов КПЛ — о старте сборной Казахстана в Лиге наций

«Трудно назвать фаворита. На данный момент оба соперника схожи по уровню и сложно представить, кто победит. Другое дело, мне кажется, это единственные в Европе сборные, которые играют домашние матчи на искусственных полях, так что этот фактор не будет преимуществом ни для одной из команд. Иногда, после хороших покрытий, нужно время, чтобы привыкнуть к искусственному газону. Кроме того, встреча пройдет без зрителей, поэтому здесь фактор своего поля не будет решать ничего. Очень мало преимущества дает домашний стадион без болельщиков. Тем не менее матч покажут по телевидению. К игре есть определенный интерес. Что касается того, кто самый опасный в составе сборной Литвы, то, в первую очередь, я думаю, это Федор Черных, который с Исламбеком Куатом играл в “Оренбурге”. К сожалению, не будет Арвидаса Новиковаса. У него очень сильное индивидуальное мастерство, он недавно подписал контракт с турецким клубом “Эрзурумспор” и не смог прибыть в расположение национальной команды. В атаке, я думаю, это самые сильные игроки и отсутствие Новиковаса ослабляет сборную, у нас каждый игрок важен. Если говорить о вашей команде, то у меня в тренерском штабе сборной Литвы интересовались информацией, поскольку я слежу за казахстанским футболом. Это уже не секрет, что опасаться надо Бауыржана Исламхана, у которого есть лидерские качества, а также он индивидуально силен. В атаке это один из самых опасных игроков. Кроме того, есть Бахтиер Зайнутдинов. Я его чуть-чуть меньше видел, но точно скажу, что ЦСКА слабых игроков не подписывает. С Исламханом я соперничал еще в Казахстане. Что касается Зайнутдинова, его карьера в “Ростове”, и теперь переход в ЦСКА говорят о том, что это игрок высокого уровня. Будет интересно увидеть его в матче против Литвы. Я верю в победу нашей команды, но пока очень сложно прогнозировать исход. Выиграет тот, кто больше будет верить в себя», — заявил Климавичюс.