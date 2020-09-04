«Надеюсь, добьемся хорошего результата». Билек — о матче с Литвой в Лиге наций
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек поделился ожиданиями от предстоящего стартового матча с Литвой в Лиге наций.
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек поделился ожиданиями от предстоящего стартового матча с Литвой в Лиге наций.
— Сборная Казахстана в этом году еще не играла. Игроки в чемпионате сыграли мало матчей. Несмотря на это, мы находимся в хорошем состоянии. Игроки усердно тренировались, не было проблем. Я надеюсь, что покажем хороший футбол и сделаем хороший результат.
В прошлом сезоне сборная Казахстана достойно играла против Бельгии, Шотландии и России. Если мы хотим добиться хорошего результата, то должны играть так же, как в этих матчах. Я думаю, что обе команды хотят победить, — рассказал специалист.
— Ничья не расстроит вас?
— Посмотрим, какая будет ситуация на поле. Если соперник будет играть лучше, чем мы, и у них будет много шансов забить гол, то после матча мы можем сказать, что ничья — хороший результат. Но мы хотим победить. В Казахстане некоторые тоже играют на искусственных полях, например «Астана», сборная еще играет на них, поэтому игра на «синтетике» не станет для нас проблемой.
Матч Литва — Казахстан пройдет 4 сентября в Вильнюсе. Его в прямом эфире покажет Qazsport. Начало трансляции — в 21:50 по времени