«Надеюсь, добьемся хорошего результата». Билек — о матче с Литвой в Лиге наций

Источник: AFP 2020

— Сборная Казахстана в этом году еще не играла. Игроки в чемпионате сыграли мало матчей. Несмотря на это, мы находимся в хорошем состоянии. Игроки усердно тренировались, не было проблем. Я надеюсь, что покажем хороший футбол и сделаем хороший результат.

Футбол Лига наций C 2020/2021 4.09.2020, 19:00 Литва - Казахстан -

В прошлом сезоне сборная Казахстана достойно играла против Бельгии, Шотландии и России. Если мы хотим добиться хорошего результата, то должны играть так же, как в этих матчах. Я думаю, что обе команды хотят победить, — рассказал специалист.

— Ничья не расстроит вас?

— Посмотрим, какая будет ситуация на поле. Если соперник будет играть лучше, чем мы, и у них будет много шансов забить гол, то после матча мы можем сказать, что ничья — хороший результат. Но мы хотим победить. В Казахстане некоторые тоже играют на искусственных полях, например «Астана», сборная еще играет на них, поэтому игра на «синтетике» не станет для нас проблемой.