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09:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Надеюсь, добьемся хорошего результата». Билек — о матче с Литвой в Лиге наций

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек поделился ожиданиями от предстоящего стартового матча с Литвой в Лиге наций.

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Источник: AFP 2020

— Сборная Казахстана в этом году еще не играла. Игроки в чемпионате сыграли мало матчей. Несмотря на это, мы находимся в хорошем состоянии. Игроки усердно тренировались, не было проблем. Я надеюсь, что покажем хороший футбол и сделаем хороший результат.

Футбол

Лига наций C 2020/2021
4.09.2020, 19:00

Литва-Казахстан-

В прошлом сезоне сборная Казахстана достойно играла против Бельгии, Шотландии и России. Если мы хотим добиться хорошего результата, то должны играть так же, как в этих матчах. Я думаю, что обе команды хотят победить, — рассказал специалист.

— Ничья не расстроит вас?

— Посмотрим, какая будет ситуация на поле. Если соперник будет играть лучше, чем мы, и у них будет много шансов забить гол, то после матча мы можем сказать, что ничья — хороший результат. Но мы хотим победить. В Казахстане некоторые тоже играют на искусственных полях, например «Астана», сборная еще играет на них, поэтому игра на «синтетике» не станет для нас проблемой.

Матч Литва — Казахстан пройдет 4 сентября в Вильнюсе. Его в прямом эфире покажет Qazsport. Начало трансляции — в 21:50 по времени Нур-Султана.

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