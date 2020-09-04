Тренер сборной Литвы рассказал об уважении к Казахстану и задачах в Лиге наций

«Очень ждем этого матча. Три дня сбора были интенсивными. Мы настроены на победу, но при этом уважаем соперника. Наша максимальная задача — занять первое место в группе, а минимальная — остаться в дивизионе С. Матч без зрителей будет чувствоваться в первые пять минут. Потом все будут сконцентрированы на игре. Наши футболисты будут играть от сердца», — приводит слова тренера сайт КФФ.