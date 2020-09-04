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09:35 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер сборной Литвы рассказал об уважении к Казахстану и задачах в Лиге наций

Наставник сборной Литвы по футболу Вальдас Урбонас поделился своим мнением о стартовой игре с Казахстаном в Лиге наций.

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«Очень ждем этого матча. Три дня сбора были интенсивными. Мы настроены на победу, но при этом уважаем соперника. Наша максимальная задача — занять первое место в группе, а минимальная — остаться в дивизионе С. Матч без зрителей будет чувствоваться в первые пять минут. Потом все будут сконцентрированы на игре. Наши футболисты будут играть от сердца», — приводит слова тренера сайт КФФ.

Матч состоится 4 сентября в Вильнюсе. Его в прямом эфире покажет Qazsport. Начало трансляции — в 21:50 по времени Нур-Султана. 7 числа казахстанская команда на своем поле примет Беларусь.

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