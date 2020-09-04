Текущие события
Футбол. Лига наций
19:00
Литва
Казахстан
Футбол. Лига наций
21:45
Италия
Босния и Герцеговина
Футбол. Лига наций
21:45
Нидерланды
Польша
Футбол. Лига наций
21:45
Норвегия
Австрия
Футбол. Лига наций
21:45
Румыния
Северная Ирландия
Футбол. Лига наций
21:45
Шотландия
Израиль
Футбол. Лига наций
21:45
Словакия
Чехия
Футбол. Лига наций
21:45
Беларусь
Албания
Все события
Фоторепортажи
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
11:31 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси стартует в Лиге наций домашним матчем с футболистами Албании

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси сегодня проведут стартовый матч второго сезона Лиги наций УЕФА. На поле минского стадиона «Динамо» белорусы в 21.45 встретятся с командой Албании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сегодняшнюю встречу будет судить бригада рефери из Швеции, которую возглавит Кристоффер Карлссон. Его ассистентами станут Даниэль Густафссон и Макс-Робин Вильде, резервный арбитр — Фредрик Клитте. Телеканал «Беларусь 5» будет вести прямую трансляцию с главной спортивной арены страны.

Подопечные Михаила Мархеля в минувший понедельник собрались в техническом центре национальных сборных ассоциации «Белорусская федерация футбола» в Минске и готовилась на полях АБФФ в Веснянке. На сбор были вызваны 23 футболиста:

вратари — Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район), Сергей Игнатович («Динамо-Брест»);.

Футбол

Лига наций C 2020/2021
4.09.2020, 21:45

Беларусь-Албания-

защитники — Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Максим Бордачев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Александр Сачивко («Шахтер», Солигорск), Николай Золотов («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Роман Юзепчук («Динамо-Брест»), Алексей Легчилин («Неман», Гродно);.

полузащитники — Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все — БАТЭ, Борисов), Макс Эбонг («Астана», Нур-Султан, Казахстан), Юрий Ковалев («Арсенал», Тула, Россия), Иван Бахар («Динамо-Минск»), Дмитрий Подстрелов, Александр Селява (оба — «Шахтер», Солигорск), Андрей Хачатурян («Торпедо-БелАЗ», Жодино);.

нападающие — Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Локомотив», Москва, Россия).

В среду на стадионе «Динамо» состоялась презентация новой игровой формы, в которой футболисты сборной Беларуси будут выступать в нынешнем сезоне. Завтра белорусские футболисты отправятся в Алматы, где 7 сентября встретятся с командой Казахстана. Сегодня казахстанская сборная сыграет в Вильнюсе со сборной Литвы. Литовцы 7 октября в Тиране встретятся с албанцами.

Расписание остальных встреч в 4-й группе лиги С Лиги наций УЕФА:

11 октября.

Литва — Беларусь, Казахстан — Албания;.

14 октября.

Беларусь — Казахстан, Литва — Албания;.

15 ноября.

Беларусь — Литва, Албания — Казахстан;.

18 ноября.

Албания — Беларусь, Казахстан — Литва.

По итогам турнира победители четырех групп лиги С выйдут в лигу В. В дебютном сезоне Лиги наций сборная Беларуси заняла первое место в группе 2 лиги D, получив повышение в классе, а также возможность поспорить за выход в финальную часть Евро-2020. В полуфинале 8 октября в Тбилиси белорусские футболисты сыграют со сборной Грузии. Во втором матче полуфинальной стадии футболисты Северной Македонии примут команду Косово. Победители полуфиналов 12 ноября встретятся в решающем поединке за путевку в финальную стадию чемпионата Европы, который в связи с пандемией коронавируса был перенесен на 2021 год.

 Гороскоп на май 2020
Странный ролик Бритни Спирс озадачил юзеров Instagram
Черчесов удивляет и выигрывает: Россия стартовала в Лиге наций
Самый дорогой футболист в истории «Спартака» ушел из клуба
Россиянин — герой полуфинала Востока НХЛ. Проворов забил во 2 ОТ
Россиянка уступила Серене Уильямс во втором круге US Open
Первый из трех итальянских этапов «Формулы-1» стартует в Монце
Еськов высказался о скандальном пенальти в ворота «Спартака»
Черчесов назвал сложной победу над сборной Сербии по футболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь