Сборная Беларуси стартует в Лиге наций домашним матчем с футболистами Албании

Сегодняшнюю встречу будет судить бригада рефери из Швеции, которую возглавит Кристоффер Карлссон. Его ассистентами станут Даниэль Густафссон и Макс-Робин Вильде, резервный арбитр — Фредрик Клитте. Телеканал «Беларусь 5» будет вести прямую трансляцию с главной спортивной арены страны.
Подопечные Михаила Мархеля в минувший понедельник собрались в техническом центре национальных сборных ассоциации «Белорусская федерация футбола» в Минске и готовилась на полях АБФФ в Веснянке. На сбор были вызваны 23 футболиста:
вратари — Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район), Сергей Игнатович («Динамо-Брест»);.
Беларусь-Албания-
защитники — Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Максим Бордачев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Александр Сачивко («Шахтер», Солигорск), Николай Золотов («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Роман Юзепчук («Динамо-Брест»), Алексей Легчилин («Неман», Гродно);.
полузащитники — Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все — БАТЭ, Борисов), Макс Эбонг («Астана», Нур-Султан, Казахстан), Юрий Ковалев («Арсенал», Тула, Россия), Иван Бахар («Динамо-Минск»), Дмитрий Подстрелов, Александр Селява (оба — «Шахтер», Солигорск), Андрей Хачатурян («Торпедо-БелАЗ», Жодино);.
нападающие — Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Локомотив», Москва, Россия).
В среду на стадионе «Динамо» состоялась презентация новой игровой формы, в которой футболисты сборной Беларуси будут выступать в нынешнем сезоне. Завтра белорусские футболисты отправятся в Алматы, где 7 сентября встретятся с командой Казахстана. Сегодня казахстанская сборная сыграет в Вильнюсе со сборной Литвы. Литовцы 7 октября в Тиране встретятся с албанцами.
Расписание остальных встреч в 4-й группе лиги С Лиги наций УЕФА:
Литва — Беларусь, Казахстан — Албания;.
Беларусь — Казахстан, Литва — Албания;.
Беларусь — Литва, Албания — Казахстан;.
Албания — Беларусь, Казахстан — Литва.
По итогам турнира победители четырех групп лиги С выйдут в лигу В. В дебютном сезоне Лиги наций сборная Беларуси заняла первое место в группе 2 лиги D, получив повышение в классе, а также возможность поспорить за выход в финальную часть Евро-2020. В полуфинале 8 октября в Тбилиси белорусские футболисты сыграют со сборной Грузии. Во втором матче полуфинальной стадии футболисты Северной Македонии примут команду Косово. Победители полуфиналов 12 ноября встретятся в решающем поединке за путевку в финальную стадию чемпионата Европы, который в связи с пандемией коронавируса был перенесен на 2021 год.