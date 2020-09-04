Сборная Беларуси стартует в Лиге наций домашним матчем с футболистами Албании

Источник: РИА "Новости"

Сегодняшнюю встречу будет судить бригада рефери из Швеции, которую возглавит Кристоффер Карлссон. Его ассистентами станут Даниэль Густафссон и Макс-Робин Вильде, резервный арбитр — Фредрик Клитте. Телеканал «Беларусь 5» будет вести прямую трансляцию с главной спортивной арены страны.

Подопечные Михаила Мархеля в минувший понедельник собрались в техническом центре национальных сборных ассоциации «Белорусская федерация футбола» в Минске и готовилась на полях АБФФ в Веснянке. На сбор были вызваны 23 футболиста:

вратари — Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Егор Хаткевич («Ислочь», Минский район), Сергей Игнатович («Динамо-Брест»);.

Футбол Лига наций C 2020/2021 4.09.2020, 21:45 Беларусь - Албания -

защитники — Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Максим Бордачев («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Александр Сачивко («Шахтер», Солигорск), Николай Золотов («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Роман Юзепчук («Динамо-Брест»), Алексей Легчилин («Неман», Гродно);.

полузащитники — Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все — БАТЭ, Борисов), Макс Эбонг («Астана», Нур-Султан, Казахстан), Юрий Ковалев («Арсенал», Тула, Россия), Иван Бахар («Динамо-Минск»), Дмитрий Подстрелов, Александр Селява (оба — «Шахтер», Солигорск), Андрей Хачатурян («Торпедо-БелАЗ», Жодино);.

нападающие — Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Локомотив», Москва, Россия).

В среду на стадионе «Динамо» состоялась презентация новой игровой формы, в которой футболисты сборной Беларуси будут выступать в нынешнем сезоне. Завтра белорусские футболисты отправятся в Алматы, где 7 сентября встретятся с командой Казахстана. Сегодня казахстанская сборная сыграет в Вильнюсе со сборной Литвы. Литовцы 7 октября в Тиране встретятся с албанцами.

Расписание остальных встреч в 4-й группе лиги С Лиги наций УЕФА:

11 октября.

Литва — Беларусь, Казахстан — Албания;.

14 октября.

Беларусь — Казахстан, Литва — Албания;.

15 ноября.

Беларусь — Литва, Албания — Казахстан;.

18 ноября.

Албания — Беларусь, Казахстан — Литва.