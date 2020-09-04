Появилось видео тренировки футболистов сборной Казахстана перед матчем с Литвой
Сегодня, 4 сентября, сборные Литвы и Казахстана проведут матч в рамках первого тура Лиги наций сезона-2020/21, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 4 сентября, сборные Литвы и Казахстана проведут матч в рамках первого тура Лиги наций сезона-2020/21, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская федерация футбола на своем официальном сайте представила предыгровую тренировку команды Михала Билека:
Матч пройдет в Вильнюсе. Его покажут в прямом эфире.
При этом уже 7 сентября Казахстан сыграет с Беларусью в Алматы, а Литва в этот день в гостях встретится с Албанией.