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12:59 (мск), источник: Vesti.kz

Появилось видео тренировки футболистов сборной Казахстана перед матчем с Литвой

Сегодня, 4 сентября, сборные Литвы и Казахстана проведут матч в рамках первого тура Лиги наций сезона-2020/21, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Казахстанская федерация футбола на своем официальном сайте представила предыгровую тренировку команды Михала Билека:

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч пройдет в Вильнюсе. Его покажут в прямом эфире.

При этом уже 7 сентября Казахстан сыграет с Беларусью в Алматы, а Литва в этот день в гостях встретится с Албанией.

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