«Аль-Айн» пожелал удачи Исламхану в матче Лиги наций с Литвой
Сегодня, 4 сентября, сборная Казахстана в гостях сыграет с Литвой в рамках первого тура Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 4 сентября, сборная Казахстана в гостях сыграет с Литвой в рамках первого тура Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футбольный клуб «Аль-Айн» из ОАЭ, за который выступает Бауыржан Исламхан, пожелал казахстанцу успехов в предстоящем матче.
«Всего наилучшего нашей звезде Исламхану в матче с Литвой, который состоится сегодня в Лиге наций УЕФА», — говорится в сообщении клуба в Instagram.
Ранее «Аль-Айн» сообщил, что отпустил Исламхана в сборную. В конце июля казахстанец на три года продлил контракт с клубом, за который выступает с января. Новый сезон чемпионата ОАЭ должен начаться 3 сентября.
Матч Литва — Казахстан пройдет в Вильнюсе. Начало — в 22:00 по времени