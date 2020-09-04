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13:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Аль-Айн» пожелал удачи Исламхану в матче Лиги наций с Литвой

Сегодня, 4 сентября, сборная Казахстана в гостях сыграет с Литвой в рамках первого тура Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

Футбольный клуб «Аль-Айн» из ОАЭ, за который выступает Бауыржан Исламхан, пожелал казахстанцу успехов в предстоящем матче.

«Всего наилучшего нашей звезде Исламхану в матче с Литвой, который состоится сегодня в Лиге наций УЕФА», — говорится в сообщении клуба в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее «Аль-Айн» сообщил, что отпустил Исламхана в сборную. В конце июля казахстанец на три года продлил контракт с клубом, за который выступает с января. Новый сезон чемпионата ОАЭ должен начаться 3 сентября.

Матч Литва — Казахстан пройдет в Вильнюсе. Начало — в 22:00 по времени Нур-Султана. Игру покажут в прямом эфире.

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