«Аль-Айн» пожелал удачи Исламхану в матче Лиги наций с Литвой

«Всего наилучшего нашей звезде Исламхану в матче с Литвой, который состоится сегодня в Лиге наций УЕФА», — говорится в сообщении клуба в Instagram.

Ранее «Аль-Айн» сообщил, что отпустил Исламхана в сборную. В конце июля казахстанец на три года продлил контракт с клубом, за который выступает с января. Новый сезон чемпионата ОАЭ должен начаться 3 сентября.



Матч Литва — Казахстан пройдет в Вильнюсе. Начало — в 22:00 по времени Нур-Султана. Игру покажут в прямом эфире.