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15:18 (мск), источник: Vesti.kz

Без футболистов «Астаны». Билек выбрал стартовый состав сборной Казахстана на первый матч в Лиге наций

Стал известен стартовый состав сборной Казахстана по футболу на первый матч в Лиге наций с Литвой.

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Источник: РИА "Новости"

Как пишет Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале, Михал Билек выбрал весьма любопытный состав на выездной матч с Литвой. Бросается в глаза отсутствие чистого форварда (эту роль исполнит универсал Бахтиер Зайнутдинов) и наличие в группе атаки Гафуржана Суюмбаева. Также стоит отметить дебют Марата Быстрова на правой бровке.

Футбол

Лига наций C 2020/2021
4.09.2020, 19:00

Литва-Казахстан-

Полностью состав выглядит так:

Голкипер: Стас Покатилов;.

Защитники: Марат Быстров, Александр Марочкин, Сергей Малый, Нуралы Алип и Ян Вороговский.

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Айбол Абикен, Гафуржан Суюмбаев, Бауыржан Исламхан (к);.

Нападающий: Бактиер Зайнутдинов.

«Не исключено, что Суюмбаев и Вороговский поменяются местами, учитывая, что Ян изначально является полузащитником. Таким образом, Михал Билек не поставил в стартовый состав ни одного игрока “Астаны”. Комментарии здесь, думаю, не требуются…» — добавляет Кожахмет.

Напомним, матч пройдет в Вильнюсе и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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