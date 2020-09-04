Без футболистов «Астаны». Билек выбрал стартовый состав сборной Казахстана на первый матч в Лиге наций
Стал известен стартовый состав сборной Казахстана по футболу на первый матч в Лиге наций с Литвой.
Стал известен стартовый состав сборной Казахстана по футболу на первый матч в Лиге наций с Литвой.
Как пишет Айдын Кожахмет в своем
Полностью состав выглядит так:
Голкипер: Стас Покатилов;.
Защитники: Марат Быстров, Александр Марочкин, Сергей Малый, Нуралы Алип и Ян Вороговский.
Полузащитники: Асхат Тагыберген, Айбол Абикен, Гафуржан Суюмбаев, Бауыржан Исламхан (к);.
Нападающий: Бактиер Зайнутдинов.
«Не исключено, что Суюмбаев и Вороговский поменяются местами, учитывая, что Ян изначально является полузащитником. Таким образом, Михал Билек не поставил в стартовый состав ни одного игрока “Астаны”. Комментарии здесь, думаю, не требуются…» — добавляет Кожахмет.
Напомним, матч пройдет в Вильнюсе и начнется в 22:00 по времени