Без футболистов «Астаны». Билек выбрал стартовый состав сборной Казахстана на первый матч в Лиге наций

Источник: РИА "Новости"

Как пишет Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале, Михал Билек выбрал весьма любопытный состав на выездной матч с Литвой. Бросается в глаза отсутствие чистого форварда (эту роль исполнит универсал Бахтиер Зайнутдинов) и наличие в группе атаки Гафуржана Суюмбаева. Также стоит отметить дебют Марата Быстрова на правой бровке.

Футбол Лига наций C 2020/2021 4.09.2020, 19:00 Литва - Казахстан -

Полностью состав выглядит так:

Голкипер: Стас Покатилов;.

Защитники: Марат Быстров, Александр Марочкин, Сергей Малый, Нуралы Алип и Ян Вороговский.

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Айбол Абикен, Гафуржан Суюмбаев, Бауыржан Исламхан (к);.

Нападающий: Бактиер Зайнутдинов.

«Не исключено, что Суюмбаев и Вороговский поменяются местами, учитывая, что Ян изначально является полузащитником. Таким образом, Михал Билек не поставил в стартовый состав ни одного игрока “Астаны”. Комментарии здесь, думаю, не требуются…» — добавляет Кожахмет.