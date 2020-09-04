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15:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Сборная России показала закулисье победного матча с Сербией

На YouTube-канале сборной России по футболу опубликовано видео с моментами, не вошедшими в трансляцию матча Лиги наций УЕФА против Сербии.

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19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Восьмиминутный ролик показывает прибытие футболистов сборной России на стадион, разминку и опасные моменты первого тайма. Также на видео попали все голы российской команды во второй половине встречи и радость подопечных Станислава Черчесова в раздевалке.

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Ролики о закулисье матчей традиционно публикуются российской национальной командой в последние годы.

Матч между сборными России и Сербии прошел в четверг, 3 сентября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Во время загрузки произошла ошибка.

Россияне одержали победу со счетом 3:1, в составе хозяев дублем отметился Артем Дзюба. Еще один мяч забил Вячеслав Караваев.

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