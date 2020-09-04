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21:12 (мск), источник: Vesti.kz

Голы Зайнутдинова и Куата принесли Казахстану победу в первом матче нового сезона Лиги Наций

Сборная Казахстана по футболу обыграла Литву в первом своем матче нового сезона Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча состоялась в Вильнюсе и завершилась со счетом 2:0. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.

Казахстан вышел вперед на третьей минуте матча. Автором гола стал Бахтиер Зайнутдинов, который переправил мяч в ворота головой после паса Бауыржана Исламхана. На 30-й минуте Михал Билек заменил Зайнутдинова на Максима Федина.

Во втором тайме Казахстан не только не пропустил, но и увеличил счет. Автором мяча стал Исламбек Куат, который в данное время находится без клуба. Причем на 82-й минуте он вышел на после вместо Юрия Перцуха, а спустя четыре минуты забил красивый гол.

Литва
0:2
Первый тайм: 0:1
Казахстан
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