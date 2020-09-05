Белорусские футболисты проиграли Албании на старте Лиги наций

Сегодня на поле минского стадиона «Динамо» белорусы уступили команде Албании со счетом 0:2. Подопечные Михаила Мархеля не смогли показать свои лучшие качества в первой домашней встрече. На протяжении всей игры гости успешно оборонялись и не позволили белорусам добиться успеха. Албанцы забили по голу в каждом тайме — на 23-й минуте встречи ворота Александра Гутора поразил Сокол Чикаллеши, а на 79-й минуте отличился Кеиди Баре.

Завтра белорусские футболисты отправятся в Алматы, где 7 сентября встретятся с командой Казахстана. Сегодня казахстанские футболисты обыграли в Вильнюсе команду Литвы со счетом 2:0. Литовцы 7 октября в Тиране встретятся с албанцами.

По итогам турнира победители четырех групп лиги С выйдут в лигу В. В дебютном сезоне Лиги наций сборная Беларуси заняла первое место в группе 2 лиги D, получив повышение в классе, а также возможность поспорить за выход в финальную часть Евро-2020. В полуфинале 8 октября в Тбилиси белорусские футболисты сыграют со сборной Грузии. Во втором матче полуфинальной стадии футболисты Северной Македонии примут команду Косово. Победители полуфиналов 12 ноября встретятся в решающем поединке за путевку в финальную стадию чемпионата Европы, который в связи с пандемией коронавируса был перенесен на 2021 год.