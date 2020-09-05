Гол Бергвейна помог сборной Нидерландов обыграть команду Польши в матче Лиги наций

Источник: AFP 2020

Матч прошел в Амстердаме при пустых трибунах. Единственный гол на 61-й минуте забил Стивен Бергвейн.

Сборные Нидерландов и Польши выступают в первой группе лиги А. В параллельном матче квартета сборная Италии дома сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины со счетом 1:1. Сборная Нидерландов набрала три очка и занимает первое место в турнирной таблице, далее идут команды Боснии и Герцеговины, Италии (по 1 очку) и Польши (0).

Лига наций A 2020/2021 4.09.2020, 21:45 Италия 1 Босния и Герцеговина 1

В матче первой группы лиги B сборная Австрии в гостях победила норвежцев со счетом 2:1, их соперники по группе команды Северной Ирландии и Румынии победителя не выявили (1:1).

Лига наций B 2020/2021 4.09.2020, 21:45 Норвегия 1 Австрия 2

Во второй группе Лиги B сборная Чехии на выезде обыграла словаков (3:1), в параллельном матче группы команды Шотландии и Израиля сыграли вничью (1:1). Сборная Казахстана в матче четвертой группы лиги C в гостях победила команду Литвы (2:0). В другой встрече группы албанцы на выезде оказались сильнее белорусов (2:0).

Лига наций B 2020/2021 4.09.2020, 21:45 Словакия 1 Чехия 3