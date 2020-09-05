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10:16 (мск), источник: Vesti.kz

Джаксыбеков о победе сборной Казахстана над Литвой: Парни бились за свою страну

Глава Казахстанской федерации футбола Адильбек Джакссыбеков поздравил футбольную общественность страны с победой сборной Казахстана над Литвой в стартовом матче Лиги Наций, сообщает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

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Источник: Reuters

«Хочется поздравить наших дорогих болельщиков с этой знаменательной победой, ведь она способна придать уверенности и дополнительные силы команде на весь турнир. Старт с гостевой победы — отличный исход для нас. Команда продемонстрировала, что находится на правильном пути, несмотря на длительное отсутствие игровой практики. В такие моменты на первое место выходят морально-волевые качества и наличие несгибаемого характера. Парни бились за свою страну, добыв эту победу ценой травм ряда игроков. Считаю, что со своей задачей казахстанские футболисты справились на все двести процентов», — сказал Джаксыбеков.

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Он также отметил, что большой вклад в эту победу внесла и футбольная общественность — болельщики, специалисты и представители СМИ. Команда видела, что ее поддерживают в родной стране и ждут положительного результата. Адильбек Джаксыбеков пожелал сборной Казахстана дальнейших успехов, крепкого здоровья и благосклонности Фортуны.

Напомним, что сборная Казахстана по футболу на старте Лиги Наций победила в гостях Литву благодаря точным ударам Бахтиера Зайнутдинова и Исламбека Куата. В другом матче Албания также со счетом 2:0 обыграла в Минске Беларусь.

Казахстан и Албания лидируют в группе. 7 сентября 2020 Казахстан сыграет в Алматы против Беларуси, а Албания примет Литву.

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