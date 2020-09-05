Джаксыбеков о победе сборной Казахстана над Литвой: Парни бились за свою страну

«Хочется поздравить наших дорогих болельщиков с этой знаменательной победой, ведь она способна придать уверенности и дополнительные силы команде на весь турнир. Старт с гостевой победы — отличный исход для нас. Команда продемонстрировала, что находится на правильном пути, несмотря на длительное отсутствие игровой практики. В такие моменты на первое место выходят морально-волевые качества и наличие несгибаемого характера. Парни бились за свою страну, добыв эту победу ценой травм ряда игроков. Считаю, что со своей задачей казахстанские футболисты справились на все двести процентов», — сказал Джаксыбеков.