Джаксыбеков о победе сборной Казахстана над Литвой: Парни бились за свою страну

«Хочется поздравить наших дорогих болельщиков с этой знаменательной победой, ведь она способна придать уверенности и дополнительные силы команде на весь турнир. Старт с гостевой победы — отличный исход для нас. Команда продемонстрировала, что находится на правильном пути, несмотря на длительное отсутствие игровой практики. В такие моменты на первое место выходят морально-волевые качества и наличие несгибаемого характера. Парни бились за свою страну, добыв эту победу ценой травм ряда игроков. Считаю, что со своей задачей казахстанские футболисты справились на все двести процентов», — сказал Джаксыбеков.
Он также отметил, что большой вклад в эту победу внесла и футбольная общественность — болельщики, специалисты и представители СМИ. Команда видела, что ее поддерживают в родной стране и ждут положительного результата. Адильбек Джаксыбеков пожелал сборной Казахстана дальнейших успехов, крепкого здоровья и благосклонности Фортуны.
Напомним, что сборная Казахстана по футболу на старте Лиги Наций победила в гостях Литву благодаря точным ударам Бахтиера Зайнутдинова и Исламбека Куата. В другом матче Албания также со счетом 2:0 обыграла в Минске Беларусь.
Казахстан и Албания лидируют в группе. 7 сентября 2020 Казахстан сыграет в Алматы против Беларуси, а Албания примет Литву.