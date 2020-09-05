Главный тренер сборной Литвы о поражении от Казахстана в Лиге Наций: Счет не отражает ход матча

«Ранний гол стал ударом, однако за 15 минут до конца первого тайма мы пришли в себя. После перерыва у нас были очень очень хорошие моменты, мы очень много прессинговали. Не думаю, что счет отражает ход матча, поскольку у нас было преимущество большую часть встречи. Мы заслужили большего, хотя реализация у нас была плоха. Этой проблеме уже много лет» — сказал Урбонас.